Un coup d'arrêt de l'IA aurait des répercussions bien au-delà des Etats-Unis

Par Jason Douglas

TOKYO - Les violentes fluctuations observées sur les marchés d'actions au cours de la semaine écoulée délivrent un message clair: les répercussions d'un éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle ne s'arrêteraient pas aux frontières des Etats-Unis.

Le déploiement de l'IA a constitué un moteur de croissance non seulement pour les Etats-Unis cette année, mais également pour l'ensemble de l'économie mondiale. Fragilisé par la crise énergétique provoquée par la guerre en Iran, le monde s'est largement appuyé sur les investissements américains dans les data centers pour alimenter une croissance par ailleurs atone.

Le commerce mondial a prospéré, des économies asiatiques telles que la Chine, Taïwan et la Corée du Sud bénéficiant d'un essor de leurs exportations de puces informatiques, de baies de serveurs et d'équipements électroniques afin d'alimenter la demande insatiable de puissance de calcul aux Etats-Unis.

La manne de la Silicon Valley s'étend à mesure que d'autres économies rejoignent la course. Des pôles d'assemblage tels que le Viet Nam et le Mexique voient leurs exportations décoller. La Malaisie, la Thaïlande et l'Australie construisent leurs propres data centers. Les géants industriels européens fournissent quant à eux les systèmes d'alimentation électrique et de refroidissement indispensables à la révolution de l'IA.

Pourtant, l'inquiétude qui a gagné les marchés mondiaux au lendemain des élections de mi-mandat aux Etats-Unis montre que cette dépendance grandissante à l'égard de la Silicon Valley comporte un revers.

Un ralentissement des investissements dans l'IA pénaliserait les exportations d'économies qui, bien souvent, ne présentent guère d'autres moteurs de croissance. Une chute prolongée des marchés d'actions anéantirait les investisseurs particuliers du monde entier qui se sont rués sur les valeurs technologiques dans l'espoir de rendements exceptionnels. Face à des budgets déjà sous tension, les gouvernements disposent par ailleurs d'une marge de manouvre limitée pour intervenir par le biais de dépenses accrues.

Les économistes qui évaluent les répercussions potentielles d'un ralentissement du rythme des investissements ou d'un véritable effondrement du boom de l'IA soulignent que la seule véritable question réside dans la gravité des conséquences à l'échelle mondiale.

"Il n'y a pas grand-chose à faire pour empêcher une récession mondiale si le boom de l'IA venait à s'effondrer", a affirmé Frederic Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC à Hong Kong.

Les marchés d'actions ont traversé d'importantes turbulences depuis que la victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat a fait naître la crainte de voir le Congrès freiner le développement des data centers.

Le dernier coup dur en date pour le secteur a été le supposé scandale d'espionnage éclaboussant Nvidia, la clé de voûte de l'écosystème de l'IA en raison de ses moyens financiers considérables et de ses puces de pointe.

Les actions ont regagné une partie de leurs pertes ces derniers jours, une évolution qui suggère que de nombreux investisseurs jugent les dégagements excessifs. Malgré tout, les valeurs et indices clés demeurent nettement en deçà de leurs récents sommets. L'indice Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé mardi en baisse de 10% par rapport à son niveau le plus haut depuis le début de l'année. L'indice Nikkei japonais affiche un repli de 16%, et le Kospi sud-coréen, qui comprend les principaux fabricants de puces mémoire Samsung Electronics et SK Hynix, cède 42%.

Pour l'heure, les soubresauts des marchés d'actions ne se sont pas répercutés sur l'activité économique réelle, les données mondiales indiquant que l'essor de l'IA demeure vigoureux.

Les économies asiatiques enregistrent toujours une croissance spectaculaire de leurs exportations, une grande partie de ces gains étant portée par la flambée des cours des puces et autres matériels. Les exportations de la Chine ont progressé de 35% sur un an en octobre, selon les chiffres du fournisseur de données CEIC. Celles de la Corée du Sud ont bondi de 93%, tandis que le Japon, Taïwan, Singapour et d'autres pays ont également affiché des hausses à deux chiffres.

Les économistes de Capital Economics ont déclaré que cette manne à l'exportation plaçait le commerce mondial sur la voie de sa meilleure phase de croissance annuelle cette année depuis l'époque de l'hypermondialisation du début des années 1990, hors rebonds majeurs consécutifs au COVID-19 et à la crise financière de 2008-2009.

Le cabinet de conseil a toutefois prévenu que jusqu'à 80% de la récente croissance des exportations s'était concentrée sur les biens liés à l'IA, laissant le commerce mondial vulnérable à toute inflexion des dépenses américaines consacrées aux data centers. La Chine, la Corée du Sud et d'autres grandes économies étant confrontées à une consommation atone, un fléchissement des échanges commerciaux aurait un impact démesuré sur leur croissance.

Des obstacles politiques et réglementaires pourraient freiner les investissements dans les data centers. La hausse des taux d'intérêt ou des déceptions sur les résultats, dans l'éventualité où les revenus des entreprises d'IA ne parviendraient pas à suivre le rythme des dépenses, pourraient avoir le même effet. La frénésie de dépenses dans l'IA éclipse déjà les grands cycles passés d'infrastructures tels que celui des chemins de fer, et même en l'absence de pressions extérieures, le secteur pourrait peiner à maintenir un tel rythme de croissance effréné.

Avec le ralentissement des investissements dans les data centers, "les dépenses d'investissement dans l'IA cesseront d'être un soutien majeur pour devenir un frein au commerce mondial", a souligné Marcel Thieliant, responsable de la région Asie-Pacifique chez Capital Economics, dans un rapport.

Certains économistes se sont tournés vers la bulle Internet du début des années 2000 comme point de référence pour mesurer le coût potentiel d'un effondrement de l'IA pour l'économie mondiale.

Durant cet épisode, les investissements des entreprises américaines avaient plongé et les marchés d'actions s'étaient effondrés, affectant les dépenses de consommation aux Etats-Unis et laminant les importations.

En proportion du produit intérieur brut, les importations américaines d'équipements informatiques ont chuté de 55% en deux ans à compter de leur pic de la mi-2000, selon Oxford Economics - une baisse qui a frappé l'Asie et d'autres économies fournisseurs de ces biens. Le commerce mondial a plongé, et la croissance de la planète en 2001 s'est effondrée à seulement 2%, un niveau représentatif d'une récession mondiale.

Le financement mondialisé du boom de l'IA propagerait, en cas d'éclatement, les difficultés financières à travers le monde, aggravant les dégâts causés par une chute brutale du commerce. Gaurav Ganguly, responsable de l'économie internationale chez Moody's Analytics à Londres, a déclaré que le monde peinerait à absorber une forte baisse des valeurs de l'IA en plus d'un choc pétrolier, de tarifs douaniers et d'une hausse des taux d'intérêt.

"Il pourrait en résulter un choc économique sévère accompagné de conséquences récessionnistes à l'échelle mondiale", a-t-il affirmé.

Cet article a été traduit automatiquement par Dow Jones, à partir de la version originale en anglais vers le français, à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

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