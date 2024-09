Un contexte désormais plus « amical » pour les actions

Dans ce contexte de retour de la confiance, nous n’avons eu de cesse de renforcer les positions sur nos différents portefeuilles.

Et voilà un souci de moins pour les marchés ! Durant tout l'été, les détenteurs de capitaux ont été contraints de se garder de deux périls aussi sournois l'un que l'autre. Le premier consistait à tenter de deviner quelle serait l'attitude des banques centrales confrontées à la menace inflationniste. L'autre incertitude était liée aux perspectives de croissance économique et d'évolution des résultats d'entreprises. Sur le premier sujet, nous avons reçu cette semaine une réponse on ne peut plus claire de la part de la Fed. Sur le second, la réponse est plus nuancée selon qu'on se place du côté des Etats-Unis ou de celui de l'Europe. Si la Bourse n'a jamais été - et ne sera jamais - un long fleuve tranquille, la bonne nouvelle c'est que les investisseurs n'ont plus à courir après plusieurs lièvres à la fois. Ils vont pouvoir se concentrer sur l'essentiel : la recherche des valeurs les mieux placées pour valoriser au mieux leurs actifs dans une optique de moyen/long terme.

L'annonce le 12 septembre dernier d'une nouvelle baisse de 25 points de base des taux directeurs de la BCE avait déjà bien rassuré les opérateurs. Mais il restait une incertitude sur l'ampleur du geste de la Fed. Si la banque centrale des Etats-Unis avait baissé ses taux de 25 points de base, le marché aurait été déçu, estimant que cette diminution était trop timide, compte tenu du fort recul de la pression inflationniste. A l'opposé, une baisse de 50 points aurait pu être interprétée comme un signe de panique face au ralentissement de l'activité outre-Atlantique. En optant pour la solution la plus forte le président de la Fed, Jerome Powell a réussi, cependant, par son seul discours, à rassurer sur tous les tableaux.

Avec une inflation tombée à 2,5% en août, il n'y avait en effet pas lieu de conserver des taux directeurs à 5,25-5,5%. Jerome Powell est surtout parvenu à convaincre Wall Street sur la solidité de l'économie américaine. Il a jugé nécessaire de soutenir l'économie et l'emploi, sans « que rien dans l'état de l'activité ne suggère un risque de récession » a-t-il déclaré. Loin d'être intervenu dans la précipitation, il accompagne le mouvement et donne un calendrier d'une grande clarté : 50 points de baisse supplémentaires avant la fin de l'année, 100 autres points en 2025 et 50 points supplémentaires en 2026, ce qui permet d'espérer un retour des taux à long terme sous le seuil de 3% à cet horizon. Rien d'étonnant, dans ces conditions, qu'à Wall Street le S&P 500 et le Dow Jones aient franchi de nouveaux sommets. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, s'est repris encore plus vivement, mais il n'a pas encore retrouvé ses plus hauts niveaux du début de l'été.

Les Bourses européennes, CAC 40 en tête, ont très bien réagi, sans toutefois renouer avec leurs records. Sur le terrain économique et financier, il faut en effet reconnaître que les Etats-Unis marquent une fois de plus un point décisif par rapport à l'Europe. Le discours de la Fed apporte une visibilité parfaite sur le pilotage de la croissance, qui ne se retrouve pas tout à fait du côté de la BCE. Alors que la progression du PIB n'a pas dépassé 0,2% en premier semestre, la zone euro risque d'avoir du mal à tenir le taux de 0,8% attendu pour l'année. En comparaison, les Etats-Unis disposent déjà d'un acquis de croissance de 2,3%.

Dans ce contexte de retour de la confiance, nous n'avons eu de cesse de renforcer les positions sur nos différents portefeuilles. Cette semaine, comme indiqué vendredi dernier, nous avons mis en place notre stratégie d'investissement offensive en direction des valeurs américaines au travers de trackers tous éligibles au PEA. L'ETF Lyxor S&P 500 occupe désormais une place dominante dans le portefeuille Défensif (1500 parts) et au sein de la sélection Monde (680 parts). Ce tracker est également présent dans l'Offensif (avec 500 parts), mais la part le plus importante est dévolue dans ce portefeuille à l'ETF Lyxor Ucits PEA Nasdaq 100. Cette présence américaine dans tous nos portefeuilles se justifie par la bonne configuration dont bénéficie actuellement Wall Street par rapport aux places européennes. Ces arbitrages se sont révélés positifs. Sur les trois derniers mois tous nos portefeuilles ont effacé toutes les traces de baisse qui ont marqué la tendance.

Comme le montre nos graphiques ci-joints, sur cinq ans, les performances sont également satisfaisantes sur le moyen/long terme, avec une hausse de 29,4% sur le portefeuille Défensif et de 28,2% sur l’Offensif.

Le trou d'air lié à la crise du Covid n'est plus qu'un mauvais souvenir, il a été largement comblé, comme c'est le cas de toutes les crises boursières que nous avons connues ces dernières années. Depuis sa création début mars 2021, notre sélection de fonds ISR/PEA s'adjuge de son côté plus de 40%. Notre gestion ultra-prudente, marquée par le maintien d'un fort niveau de liquidité durant la récente période de baisse estivale de la mi-mai à la mi-août a fait toute la différence.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? L'histoire montre que le retour à des politiques monétaires « amicales » de part et d'autre de l'Atlantique correspond à des périodes favorables aux actions et aux placements obligataires. Le contexte dans lequel nous allons évoluer dans les mois à venir est celui d'un soutien actif des banques centrales à une activité économique qui s'annonce moins forte qu'au cours de ces dernières années. Le commerce mondial recule, la Chine n'est plus la locomotive qu'elle a été et l'Europe aura du mal à repartir sur le confortable train de prospérité qui a longtemps été le sien. La machine industrielle allemande ralentit et les pays du sud, France en tête, sont très endettés. La moitié des pays de la zone euro doit se convertir à une certaine austérité, en prenant bien garde à ne surtout pas prononcer le mot ! La photo d'ensemble est plus nette aux Etats-Unis, avec une croissance interne soutenue par la bonne tenue du marché du travail et une amélioration des conditions d'emprunt propres à soutenir la consommation des ménages. Un tel contexte de recul des taux d'intérêt et de faible croissance est parfaitement compatible avec une hausse des marchés d'actions, mais toutes les valeurs et surtout toutes les zones géographiques ne sont pas logées à la même enseigne. Au niveau microéconomique, l'analyse financière basée sur la recherche des sociétés offrant les meilleures perspectives de croissance et de progression des dividendes va reprendre tous ses droits. Nous avons au cours de ces derniers mois engagé un important mouvement de diversification de nos actifs hors des valeurs de croissance, à la fois très fortement valorisées et ayant atteint leurs limites en matière de progression des profits. Ce travail de sélection de valeurs sera intensifié dans les jours qui viennent. D'un point de vue macroéconomique, comme nous l'avons amplement expliqué la semaine dernière, notre conviction selon laquelle les Etats-Unis paraissent une fois de plus les mieux placés pour remonter la pente se confirme. Ceci nous incite à privilégier les placements allant dans cette direction, au travers des trackers indexés sur le S&P 500 et le Nasdaq.

