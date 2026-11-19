Le groupe français de cosmétiques L'Oréal OREP.PA devrait prendre la tête d'un consortium d'investisseurs intéressé par l’acquisition d'une participation cumulée de 15% dans la maison de couture italienne Armani, auquel EssilorLuxottica ESLX.PA devrait également prendre part, a rapporté jeudi le quotidien italien Corriere della Sera.

Selon le journal, qui cite des sources, L’Oréal envisagerait de prendre une participation d’environ 10% dans Armani, tandis qu’EssilorLuxottica pourrait en acquérir jusqu’à 5%.

Le géant du luxe LVMH LVMH.PA n’est plus impliqué dans les discussions, a ajouté le quotidien.

Les négociations sont bien avancées, mais aucun accord n’a encore été conclu, les discussions se poursuivant notamment sur la valorisation de l’entreprise et les autres modalités de l’opération, précise le journal.

Reuters a rapporté ce mois-ci que les héritiers du défunt créateur Giorgio Armani, qui contrôlent désormais l’empire portant son nom, privilégient une éventuelle introduction en Bourse plutôt qu’une cession à un acteur majeur du secteur. Ils cherchent à conclure un accord initial portant sur une participation minoritaire.

Dans son testament, Giorgio Armani, décédé l’année dernière à l’âge de 91 ans, avait stipulé que ses héritiers devaient céder environ 15% de la société dans un délai de 12 à 18 mois après son décès, puis céder une participation supplémentaire comprise entre 30% et 54,9% ou procéder à une IPO.

Le créateur avait expressément cité ses partenaires historiques sous licence, L’Oréal, EssilorLuxottica et LVMH, comme acquéreurs privilégiés , sans toutefois exclure d’autres acteurs du secteur de "même envergure".

Armani, L'Oréal, EssilorLuxottica et LVMH n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter ces informations.

(Rédigé par Francesca Piscioneri, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)