Un conseiller de la Maison blanche révoqué pour avoir témoigné contre Trump-avocat

(.) WASHINGTON/NEW YORK, 8 février (Reuters) - L'administration américaine a révoqué vendredi le colonel Alexander Vindman, principal expert de l'Ukraine à la Maison blanche, après que celui-ci a livré un témoignage préjudiciable contre Donald Trump durant la procédure de destitution engagée par les démocrates, a dit l'avocat de Vindman. Dans un communiqué, David Pressman a déclaré que son client avait été escorté hors de la Maison blanche, où il travaillait pour le Conseil national de sécurité (NSC), et qu'il s'agissait d'une représaille après le témoignage livré par Vindman devant les commissions de la Chambre des représentants qui ont mené l'enquête dans l'"affaire ukrainienne". "Il n'y a aucun doute dans l'esprit des Américains" sur les raisons pour lesquelles Vindman a perdu son poste, a dit Pressman. "On a demandé au colonel Vindman de partir pour avoir dit la vérité". En novembre dernier, durant les auditions menées par les commissions de la Chambre où les démocrates sont majoritaires, Alexander Vindman a dit avoir alerté un avocat du NSC sur une demande "inappropriée" faite par Donald Trump lors d'une conversation avec son homologue ukrainien Volodimir Zelenski. Cet entretien téléphonique de juillet dernier entre les deux dirigeants est au coeur de la procédure de destitution ("impeachment") lancée en septembre dernier par les démocrates, qui ont voté en décembre en séance plénière à la Chambre la mise en accusation du président républicain des Etats-Unis, pour abus de pouvoir et entrave au Congrès. Le vote à la Chambre a fait de Donald Trump le troisième président américain à être jugé au Sénat, où les républicains sont majoritaires et qui a prononcé mercredi l'acquittement du locataire de la Maison blanche. Un porte-parole de l'US Army a déclaré qu'Alexander Vindman ainsi que son frère Yevgeny, colonel qui travaillait lui aussi pour le NSC, avaient été réaffectés dans l'armée, sans donner davantage de précisions "par respect pour leur vie privée". Aucun commentaire n'a été effectué par un porte-parole du NSC. Le représentant démocrate Eliot Engel, qui préside la commission des Affaires étrangères de la Chambre - l'une des commissions ayant mené l'enquête dans l'impeachment -, a déclaré que la décision de révoquer Vindman était "honteuse". "Le président pense que la seule loyauté qui compte est une loyauté envers sa personne", a-t-il dit par écrit. Interrogé plus tôt vendredi sur des informations de presse rapportant qu'il pourrait révoquer le colonel, Donald Trump a répondu qu'il n'était "pas content" de Vindman. "Vous pensez que je devrais être content avec lui ?", a-t-il dit aux journalistes. (Jeff Mason, Steve Holland et Karen Freifeld; version française Jean Terzian)

