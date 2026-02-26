 Aller au contenu principal
Un conseiller de la Cour de justice de l'UE rejette la lutte de Meta contre les demandes antitrust de l'UE concernant les données de Facebook
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 10:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un conseiller de la plus haute juridiction européenne a soutenu jeudi le combat de Meta Platforms META.O contre les régulateurs antitrust de l'UE à propos de ce que le géant technologique américain a qualifié de demandes d'information aberrantes de leur part au cours de deux enquêtes sur la société.

Meta avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg, pour contester les demandes de l'UE relatives à son réseau social Facebook et à ses petites annonces en ligne.

"Dans ses conclusions, l'avocat général Athanasios Rantos propose à la Cour de justice de rejeter les deux pourvois et de confirmer les arrêts du Tribunal", a déclaré la Cour dans un communiqué, ajoutant que M. Rantos a déclaré dans son avis non contraignant que le Tribunal "n'a pas commis d'erreur de droit dans l'appréciation de la nécessité des informations demandées ou dans l'examen des garanties relatives à leur fourniture."

Les juges, qui suivent généralement la majorité de ces recommandations, se prononceront dans les mois à venir.

Il s'agit des affaires C-496/23 P Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Marketplace) et C-497/23 P Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Data).

Fermer

