Un conseiller de la Cour de justice de l'UE rejette la lutte de Meta contre les demandes antitrust de l'UE concernant les données de Facebook

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un conseiller de la plus haute juridiction européenne a soutenu jeudi le combat de Meta Platforms META.O contre les régulateurs antitrust de l'UE à propos de ce que le géant technologique américain a qualifié de demandes d'information aberrantes de leur part au cours de deux enquêtes sur la société.

Meta avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg, pour contester les demandes de l'UE relatives à son réseau social Facebook et à ses petites annonces en ligne.

"Dans ses conclusions, l'avocat général Athanasios Rantos propose à la Cour de justice de rejeter les deux pourvois et de confirmer les arrêts du Tribunal", a déclaré la Cour dans un communiqué, ajoutant que M. Rantos a déclaré dans son avis non contraignant que le Tribunal "n'a pas commis d'erreur de droit dans l'appréciation de la nécessité des informations demandées ou dans l'examen des garanties relatives à leur fourniture."

Les juges, qui suivent généralement la majorité de ces recommandations, se prononceront dans les mois à venir.

Il s'agit des affaires C-496/23 P Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Marketplace) et C-497/23 P Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Data).