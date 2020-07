Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un compromis reste possible au Conseil européen, selon Macron Reuters • 19/07/2020 à 10:04









PARIS, 19 juillet (Reuters) - Un compromis reste possible au Conseil européen mais l'Europe ne doit pas sacrifier son ambition pour y parvenir, a déclaré Emmanuel Macron. "Il nous faut trouver les bon compromis dans les prochaines heures, je pense que c'est encore possible, mais ces compromis ne se feront pas au prix de l'ambition européenne", a dit le président français à Bruxelles, où les discussions doivent reprendre à 10h00 GMT. Les 27 recherchent un accord sur un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros pour tenter de faire repartir leurs économies, paralysées par la fermeture de larges pans de l'activité afin de lutter contre la propagation du COVID-19. Les discussions se heurtent depuis vendredi à l'opposition du camp des "frugaux", soit les pays partisans d'une stricte orthodoxie budgétaire, emmenés par les Pays-Bas. (Version française Patrick Vignal)

