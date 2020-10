Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un commissariat du Val de Marne attaqué par des tirs de mortier Reuters • 11/10/2020 à 11:12









(Actualisé avec réaction du ministre de l'Intérieur §9) PARIS, 11 octobre (Reuters) - Le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val de Marne, a été la cible d'une attaque dans la nuit de samedi à dimanche par une quarantaine de personnes au moyen de barres de fer et de tirs de mortier, a-t-on appris dimanche auprès des autorités locales. "Violente attaque cette nuit du commissariat de Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers", déclare la préfecture de police de Paris sur son compte Twitter. "Aucun policier n'a été blessé", précise la préfecture, ajoutant qu'une enquête est en cours pour en identifier les auteurs. Sur une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, on peut voir une salve de feux d'artifice viser le commissariat de Champigny-sur-Marne, commune située au sud-est de Paris. Il n'y a pas eu d'interpellation pour l'heure. Le maire de Champigny-sur-Marne Laurent Jeanne a décrit sur BFM TV "une attaque en bande organisée avec une volonté d'en découdre, de casser du flic". Il a expliqué que deux policiers qui se trouvaient à l'extérieur du bâtiment ont eu le temps de se réfugier à l'intérieur grâce au sas de sécurité. Selon le maire, un incident lié à un scooter pourrait être à l'origine des troubles dans cette ville dont plusieurs quartiers font partie des premiers sites de "reconquête" républicaine désignés en 2018, un dispositif prévoyant l'envoi de renforts supplémentaires dans des lieux où des problèmes de sécurité ont été identifiés. "Les petits caïds n'impressionnent personne et ne décourageront pas notre travail de lutte contre les stupéfiants", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur son compte Twitter, apportant son soutien aux forces de police. (John Irish et Gwénaëlle Barzic)

