Un colon israélien reconnu coupable du meurtre de trois Palestiniens

LOD, Israël, 18 mai (Reuters) - Un colon israélien accusé d'avoir tué trois palestiniens - un enfant de 18 mois et ses parents - a été reconnu coupable lundi de meurtre à caractère raciste, cinq ans après avoir incendié le logement de ses victimes, un événement qui avait ravivé les tensions israélo-palestiniennes. Selon le ministère public israélien, Amiram Ben-Uliel a jeté des cocktails molotov sur le logement de la famille Dawabsheh ainsi que sur une autre maison du village de Douma, une localité cisjordanienne, en pensant qu'ils étaient inoccupés avant d'inscrire sur leurs murs "Revanche" et "Long vie au messie". Amiram Ben-Uliel a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation et il risque une peine de prison à perpétuité. Lors de son procès, il a affirmé que les enquêteurs l'avaient soumis à des interrogatoires musclés et contraint à passer aux aveux. Son avocat a annoncé qu'il interjetterait appel devant la Cour suprême d'Israël. Traditionnellement avare de commentaires, le Shin Bet, les services de sécurité israéliens sont sortis de leur réserve et ont salué la décision de la juridiction israélienne, la qualifiant "d'étape importante dans la lutte contre le terrorisme juif". (Dan Williams; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

