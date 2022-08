Un chiffre d'affaires en croissance organique de 6,2% pour Vilmorin & Cie sur 2021/22

Malgré le ralentissement général observé en Europe, en Chine et, jusqu'au troisième trimestre, au Moyen-Orient, l'activité de Vilmorin & Cie enregistre une forte croissance sur le continent américain, plus particulièrement au Mexique et en Amérique du Sud. (Crédit photo : Vilmorin)

(AOF) - À l'issue de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires annuel consolidé de Vilmorin & Cie s'élève à 1,58 milliard d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparables par rapport à 2020-2021. Dans un contexte général pourtant déstabilisé par le conflit russo-ukrainien, Vilmorin & Cie parvient à dépasser l'objectif de croissance de son chiffre d'affaires consolidé, tel que révisé à l'issue du troisième trimestre (soit une croissance d'environ 5% à données comparables).

Malgré le ralentissement général observé en Europe, en Chine et, jusqu'au troisième trimestre, au Moyen-Orient, l'activité de Vilmorin & Cie enregistre une forte croissance sur le continent américain, plus particulièrement au Mexique et en Amérique du Sud. La dynamique est également favorable en Asie, qui demeure une zone importante de développement de la société, notamment en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au Vietnam.

Sur la base de ces constats et des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie s'attend à un taux de marge opérationnelle courante supérieur au dernier objectif communiqué (soit un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 7,5%), à un niveau se rapprochant de celui fixé en début d'exercice (au moins 8,5%).

Enfin, l'approche du résultat net de Vilmorin & Cie est rendue délicate par le basculement de la Turquie, en fin d'exercice, en situation d'hyperinflation et dont les impacts sur le résultat financier sont en cours de vérification. Le résultat net de la société devrait ainsi se situer en retrait par rapport à l'exercice précédent, mais à un niveau néanmoins supérieur à la moyenne des trois dernières années.

Vilmorin & Cie annonce par ailleurs la nomination d'Anthony Carvalho en tant que directeur financier à compter du 14 septembre. Il rejoindra, à ce titre, le comité exécutif de la société. Âgé de 33 ans, Anthony Carvalho dispose d'une expérience en audit et conseil, acquise au sein de Deloitte. Il était, depuis septembre 2021, directeur administratif et financier du groupe Roullier.

Cette nomination fait suite au départ, en juin dernier, d'Olivier Falut, directeur financier de Vilmorin & Cie depuis septembre 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.