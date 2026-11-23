Un chercheur d'OpenAI propose de fixer des limites à l'IA dans le secteur industriel en fonction d'un indicateur d'intelligence des modèles

Les développeurs d'IA devraient adopter des limites communes pour les modèles de plus en plus puissants et utiliser la “perplexity” comme indicateur commun pour mesurer les progrès de l'IA dans l'ensemble du secteur, a déclaré dimanche le directeur scientifique d'OpenAI dans une proposition soutenue par le directeur général Sam Altman.

La proposition détaillée par Jakub Pachocki, directeur scientifique d’OpenAI, dans un article de blog, a été dévoilée à un moment où les inquiétudes grandissent, tant au sein du secteur qu’à l’extérieur, quant aux risques potentiels liés à l’évolution rapide des capacités de l’IA.

“Je propose en outre des limites communes, basées sur la perplexité et d’autres mesures, que les développeurs s’engagent à ne pas franchir tant que notre capacité à comprendre et à surveiller le comportement de l’IA n’aura pas atteint un certain seuil concret”, a écrit Jakub Pachocki.

Jakub Pachocki a décrit la “perplexity” comme un indicateur de l’intelligence d’un modèle, qui mesure la capacité moyenne de celui-ci à prédire le “token” suivant — l’unité de base des données —, et a précisé qu’une perplexité plus faible est synonyme de meilleures prédictions.

Jakub Pachocki a indiqué que l’IA pourrait contribuer à des avancées fondamentales dans les méthodes d’entraînement de l’IA dès 2027, ce qui pourrait accélérer les progrès plus rapidement que les avancées en matière de surveillance et de sécurité. Les développeurs devraient s’engager à ne pas franchir les seuils de capacité convenus tant que de nouveaux mécanismes de surveillance et de sécurité ne seront pas en place, a déclaré Jakub Pachocki.

Jakub Pachocki a plaidé en faveur d’une norme sectorielle qui fixerait une première limite au développement et définirait les étapes clés à franchir avant que cette limite ne soit dépassée.

Altman a soutenu cette proposition, déclarant dans un message publié sur X que le secteur devrait s’efforcer de s’accorder sur des limites communes pour le développement de l’IA. Altman a qualifié l’essai de Pachocki de “publication la plus importante d’OpenAI depuis un certain temps” et a ajouté que de telles limites contribueraient à garantir la sécurité et le contrôle.