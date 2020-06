Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un cas d'Ebola confirmé en RDC, à un millier de kilomètres du foyer épidémique Reuters • 01/06/2020 à 17:56









(actualisé avec OMS) KINSHASA, 1er juin (Reuters) - Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé lundi qu'un cas de contamination au virus Ebola avait été confirmé dans la province de l'Equateur, à plus de 1.000 km du foyer de l'épidémie situé dans l'est du pays. L'annonce a été faite à la presse par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. "Nous allons leur envoyer très prochainement le vaccin et des médicaments", a rassuré le ministre. La contagion a été confirmée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a twitté : "Ce cas est un rappel que le #COVID19 n'est pas la seule menace à laquelle les gens sont confrontées". La RDC lutte depuis presque deux ans pour mettre fin à l'épidemie d'Ebola, qui s'est propagée près des frontières de l'est avec le Rwanda et l'Ouganda et a tué plus de 2.200 personnes, devenant le deuxième foyer le plus meurtrier jamais enregistré dans le monde. En avril, quelques jours après la déclaration de la fin de cette épidémie, dixième depuis la découverte du virus en 1976, lorsqu'une nouvelle chaîne d'infection avait été confirmée dans l'est du pays. Cependant, aucun nouveau cas n'a été détecté dans cette région pendant plus de 30 jours. (Benoit Nyemba version française Henri-Pierre André et Anait Miridzhanian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.