Un cargo entre en collision avec un bateau de croisière à La Nouvelle-Orléans ; des passagers se retrouvent à l'eau

Un pétrolier est entré en collision vendredi avec un navire de croisière de la compagnie American Cruise Lines qui était amarré à La Nouvelle-Orléans, sur le fleuve Mississippi, où des opérations de sauvetage étaient en cours pour secourir plusieurs passagers tombés à l'eau.

Le secrétaire du département américain de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a écrit sur les réseaux sociaux: “Nous mobilisons toutes nos ressources pour aider à secourir les passagers portés disparus” et a précisé que son département travaillait en étroite collaboration avec les autorités de l’État.

Le département n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant les détails relatifs aux passagers portés disparus .

Le bureau du maire de La Nouvelle-Orléans a déclaré sur les réseaux sociaux que “plusieurs personnes ont été secourues et que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent”.

La Garde côtière américaine a indiqué dans un communiqué envoyé par e-mail qu’elle était intervenue suite à la collision et que toute la circulation fluviale avait été interrompue dans les environs. Elle n’a fourni aucun autre détail.

Une chaîne de télévision locale a diffusé des vidéos montrant le bateau de croisière gîtant sur le flanc, tandis que CBS News a rapporté qu’au moins 14 personnes avaient été secourues dans l’eau.

Le bateau de croisière, d’une capacité de 150 personnes, a été construit en 2015, a indiqué American Cruise Lines sur son site web.

Le journal The Advocate, citant des responsables anonymes du port de La Nouvelle-Orléans, a rapporté que 129 passagers se trouvaient à bord du paquebot American Heritage lorsqu’il a été percuté par l’Atlantic Asphalt, un pétrolier, vers 12 h 30 heure locale (18 h 30 GMT). Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat concernant d’éventuels décès ou blessés.

Le port de La Nouvelle-Orléans n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

American Cruise Lines a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail qu’elle coordonnait ses efforts avec les garde-côtes américains et les autorités locales.

“ Les passagers et l’équipage ont été évacués, et nous sommes profondément préoccupés par le sort de toutes les personnes concernées ”, a déclaré la compagnie.