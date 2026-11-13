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Un cargo entre en collision avec un bateau de croisière à La Nouvelle-Orléans ; des passagers se retrouvent à l'eau
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 23:10

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par Brad Brooks

Un pétrolier est entré en collision vendredi avec un navire de croisière de la compagnie American Cruise Lines qui était amarré à La Nouvelle-Orléans, sur le fleuve Mississippi, où des opérations de sauvetage étaient en cours pour secourir plusieurs passagers tombés à l'eau.

Le secrétaire du département américain de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a écrit sur les réseaux sociaux: “Nous mobilisons toutes nos ressources pour aider à secourir les passagers portés disparus” et a précisé que son département travaillait en étroite collaboration avec les autorités de l’État.

Le département n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant les détails relatifs aux passagers portés disparus .

Le bureau du maire de La Nouvelle-Orléans a déclaré sur les réseaux sociaux que “plusieurs personnes ont été secourues et que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent”.

La Garde côtière américaine a indiqué dans un communiqué envoyé par e-mail qu’elle était intervenue suite à la collision et que toute la circulation fluviale avait été interrompue dans les environs. Elle n’a fourni aucun autre détail.

Une chaîne de télévision locale a diffusé des vidéos montrant le bateau de croisière gîtant sur le flanc, tandis que CBS News a rapporté qu’au moins 14 personnes avaient été secourues dans l’eau.

Le bateau de croisière, d’une capacité de 150 personnes, a été construit en 2015, a indiqué American Cruise Lines sur son site web.

Le journal The Advocate, citant des responsables anonymes du port de La Nouvelle-Orléans, a rapporté que 129 passagers se trouvaient à bord du paquebot American Heritage lorsqu’il a été percuté par l’Atlantic Asphalt, un pétrolier, vers 12 h 30 heure locale (18 h 30 GMT). Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat concernant d’éventuels décès ou blessés.

Le port de La Nouvelle-Orléans n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

American Cruise Lines a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail qu’elle coordonnait ses efforts avec les garde-côtes américains et les autorités locales.

“ Les passagers et l’équipage ont été évacués, et nous sommes profondément préoccupés par le sort de toutes les personnes concernées ”, a déclaré la compagnie.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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