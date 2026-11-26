Un cadeau de Thanksgiving pour les actions européennes

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UN CADEAU DE THANKSGIVING POUR LES ACTIONS EUROPÉENNES

Wall Street étant fermé pour Thanksgiving, les marchés ont pu reprendre leur souffle après plusieurs semaines de turbulences liées à l'IA. Alors que les transactions au comptant étaient suspendues aux États-Unis, les marchés à terme sont restés ouverts, les contrats à terme sur le Nasdaq progressant de 0,8 %.

L'Europe a fait encore mieux. Le STOXX 600 paneuropéen .STOXX a progressé jusqu'à 2,1 %, se dirigeant brièvement vers sa plus forte hausse journalière depuis début mai, avant de réduire quelque peu ses gains pour terminer en hausse d'environ 1,8 %.

Ce rebond a permis de ramener les pertes de l’indice pour le mois de novembre à environ 1,4 %, offrant un peu de répit après un mois difficile.

Le rebond a été généralisé. Tous les secteurs évoluaient en territoire positif, les « Ressources de base » .SXPP , « Technologie » .SX8P et « Automobile » .SXAP menant la hausse, avec des progressions supérieures à 3 % pour chacun d’entre eux. Près de 95 % des valeurs composant le STOXX 600 étaient dans le vert.

(Danilo Masoni)

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