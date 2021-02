Un CAC 40 sous le signe de Janus toujours bloqué sous les 5 800 points

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère hausse, la reprise des valeurs cycliques l'emportant sur la déprime du secteur technologique. L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,31% à 5 797,98 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,44% à 3 705,23 points. A Wall Street, la tendance était à l'accroissement des gains avec un Dow Jones progressant de 0,67%.

Cette légère progression des indices est intervenue en dépit d'une nouvelle tension sur les taux longs. Le 10 ans américain progressait de 5 points de base à 1,40% lors de la clôture en Europe, soit son niveau le plus élevé depuis le début de l'année.

Cette nouvelle progression intervient alors que l'autorisation en urgence d'un nouveau vaccin contre le Covid-19 est sur la bonne voie. Le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson a été jugé efficace et sûr par l'autorité de la santé aux Etats-Unis, la FDA. Il viendrait augmenter l'offre, qui est actuellement insuffisante et limite la vitesse des campagnes de vaccination.

Cette annonce et son impact sur les marchés des taux ont eu des effets contradictoires sur les différents secteurs d'un marché, qui tel le dieu romain Janus, possède deux faces.

La possible accélération des campagnes de vaccination a bénéficié aux sociétés les plus pénalisées par la pandémie et les valeurs cycliques. Airbus (+3,8 euros) a ainsi une nouvelle fois pris les commandes de l'indice CAC 40. Il était suivi par Crédit Agricole (+2,6%), le constructeur automobile Stellantis (+2,6%) et Bouygues (+2,2%).

A l'opposée du spectre, les investisseurs ont cantonné les valeurs technologiques, dont Dassault (-1,2%) et Worldline (-0,8), ainsi que le secteur du luxe, dont LVMH (- 1,2%). Ces deux segments du marché ont comme point commun d'afficher une valorisation élevée. La pression baissière s'est cependant réduite sur les valeurs technologiques par rapport à hier.