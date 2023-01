Un CAC 40 résistant et au-dessus des 7000 points

Côté valeurs, Capgemini a signé la plus forte progression de l'indice phare de la place parisienne tandis que Fnac-Darty a fermé la marche du SBF 120.

Autre statistique américaine qui est ressortie plus faible que prévu : la production industrielle. Cette dernière a reculé de 0,7% en décembre alors qu'elle était attendue en repli de 0,1%. Elle avait baissé de 0,6% en novembre, chiffre révisé de -0,2%.

D'autres statistiques sont plus inquiétantes. S'agissant des ventes américaines, au détail, celles-ci ont reculé de 1,1% en décembre alors qu'elles étaient anticipées à -0,8%. Elles avaient augmenté de 1% en novembre.

Aux Etats-Unis, l'indice américain des prix à la production pour le mois de décembre 2022 a baissé de 0,5% , contre un consensus de -0,1%, après avoir augmenté de 0,2% le mois précédent. Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,1%, conformément au consensus, après une hausse de 0,2% en novembre.

Pour la zone euro, le taux d'inflation annuel de la zone euro a ralenti à 9,2% en décembre, contre 10,1% en novembre, selon les données finales d'Eurostat. Il s'agit du plus bas niveau de l'inflation depuis août 2022 en raison notamment du recul continu des prix de l'énergie. Les prix ont finalement reculé de 0,4% contre un consensus de -0,4% après -0,1% en novembre. L'inflation annuelle '"core", qui exclut les éléments les plus volatiles, est pour sa part confirmé à 5,2% en décembre, après 5% en novembre.

Les investisseurs ont été quelque peu rassurés par les signes de ralentissement de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en ordre dispersé ce mercredi après la publication de plusieurs statistiques soulignant la faiblesse de l'économie américaine. Le CAC 40, qui a enregistré sa sixième séance consécutive dans le vert, a grappillé 0,09% à 7 083,39 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,01% à 4 173,96 points. Tendance baissière à Wall Street avec, vers 17h30, un Dow Jones en repli de 0,79% et un Nasdaq fléchissant de 0,19%.

