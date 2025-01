Un CAC 40 et des marchés européens bien ternes face aux bons chiffres de l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge après la publication cet après-midi du rapport sur l'emploi américain en décembre. Meilleur que prévu, celui-ci a été mal accueilli par les investisseurs. Sa publication a en effet provoqué une nouvelle hausse des taux longs aux Etats-Unis. Du côté des marchés parisiens, Airbus a progressé au CAC 40 alors que le géant de l'aéronautique a manqué de peu son objectif de livraison d'avions en 2024. Ubisoft a reculé après son avertissement. Le CAC 40 a perdu 0,79% à 7431,04 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,80% à 4977,90 points.

En Europe, Sainsbury's s'est replié de 4,29% à 251,90 pence dans la droite ligne d'un secteur de la distribution britannique sous pression sur fond de persistance de l'inflation et d'inquiétudes quant au budget du pays. Hier, Tesco et Marks & Spencer ont aussi été affectés sur le plan boursier malgré de solides performances sur la période de Noël. Après des ventes robustes sur les trois derniers mois de l'année, Sainsbury's table, pour son exercice 2024-2025, sur un résultat opérationnel courant en ligne avec le consensus, dans le milieu de sa fourchette allant de 1,01 à 1,06 milliard de livres sterling.

A Paris, Airbus (+0,63% à 157,56 euros) a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40 alors que le géant de l'aéronautique a manqué de peu son objectif de livraison d'avions en 2024 : 766 à 86 clients contre 770 attendus. Le groupe avait abaissé son objectif en juin dernier et tablait auparavant sur 800 livraisons. Selon Invest Securties, "Airbus est parvenu à accroître de 4% ses livraisons sur 1 an (735 en 2023) mais reste encore loin d'atteindre le niveau d'avant COVID (863 appareils). Le groupe a été confronté à un environnement complexe et une désorganisation de sa chaîne d'approvisionnement.

Enregistrant une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, Ubisoft a reculé de 1,58% à 12,13 euros au lendemain de l'avertissement sur ses revenus. L'éditeur de jeux vidéo en difficulté a également annoncé avoir "mandaté des conseils de premier plan pour étudier et poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes. L'action Ubisoft a perdu près de la moitié de sa valeur au cours de l'année écoulée après avoir accumulé les mauvaises nouvelles dans un contexte difficile pour le secteur: pertes, avertissement, performance décevante de Star Wars Outlaws, décalage de jeux.

Les chiffres macroéconomiques

En novembre, la production a légèrement augmenté sur un mois dans l'industrie manufacturière (+0,2 %, après ‑0,1 % en octobre 2024) et dans l'ensemble de l'industrie (+0,2 % après ‑0,3 %), indique l'Insee ce vendredi.

En novembre, les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent sur un mois (+0,3 % en volume après -0,3 % en octobre 2024 – données révisées), indique l'Insee ce vendredi. Ce rebond s'explique principalement par l'augmentation des achats de biens fabriqués (+0,9 %) et, dans une moindre mesure, par l'augmentation de la consommation alimentaire (+0,3 %). La consommation d'énergie, quant à elle, diminue de nouveau (-0,8 %).

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 73,2 en janvier contre 74 en décembre. Il était attendu à 74.

Le secteur non-agricole a créé 256 000 emplois au mois de décembre, alors que 164 000 étaient attendus. Il y en avait eu 212 000 en novembre. Le taux de chômage s'élève à 4,1%, contre 4,2% attendu après 4,2% le mois précédent. Les salaires ont augmenté de 3,9%, à comparer avec un consensus de 4% et une hausse de 4% en novembre.

Vers 17h45, l'euro perd 0,67% à 1,0231 dollar.