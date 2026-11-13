Un BPA presque doublé pour Applied Materials au 4e trimestre

Applied Materials publie un BPA non-GAAP en croissance de 92%, à 4,16 USD, au titre du 4e trimestre de son exercice 2025-2026, un niveau à peu près conforme au consensus, qui était de 4,18 USD, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 6,7 points, à 35,3%.

L'équipementier pour l'industrie des circuits intégrés et des composants semi-conducteurs a également vu sa marge brute non-GAAP progresser de 2,5 points, à 50,6%, pour des revenus qui ont grimpé de 53%, à 10,41 MdsUSD.

"Nous sommes en bonne voie pour enregistrer une croissance de plus de 40% de notre activité Semiconductor Systems sur l'année civile 2026", estime le directeur général Gary Dickerson, soulignant que l'IA "continue de stimuler une forte demande supplémentaire de semi-conducteurs".

"Applied Materials a constitué le portefeuille de solutions le plus performant pour accompagner les avancées technologiques de l'informatique dédiée à l'IA, ce qui nous place dans une position idéale pour générer une croissance de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices sur plusieurs années", poursuit-il.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Applied Materials affiche ainsi des résultats records, avec un BPA ajusté en progression de 37%, à 12,89 USD, ainsi que des revenus en croissance de 21%, à près de 34,45 MdsUSD.

Pour le trimestre en cours, le groupe californien anticipe un BPA non-GAAP de 4,35 USD, à plus ou moins 0,20 USD près, ainsi que des revenus de l'ordre de 11,1 MdsUSD, à plus ou moins 500 MUSD près.