Séance sans grand relief pour les grands indices européens, qui ont toutefois réussi à accélérer dans l'après-midi après l'ouverture positive des indices américains. A la clôture, Paris, Francfort et Londres s'affichaient en territoire positif, avec toutefois un CAC 40 un peu en retrait dans l'attente de la décision de S&P sur la note de crédit de la France.

Le CAC 40 a fini sur un gain de 0,58%, à 8 156,09 points, en ayant passé l'intégralité de la séance dans le vert. Sur l'ensemble de la semaine, le principal indice français a gagné 2,88% et a ainsi repris une partie des 5,27% perdus entre le 16 et le 20 novembre, ce qui constituait son pire exercice hebdomadaire depuis le début du mois de mars et le lancement du conflit au Moyen-Orient.

Ailleurs en Europe, le DAX 40 s'est apprécié de 0,86% et le FTSE 100 a progressé de 0,84%.

La séance a été particulièrement calme en raison d'un certain manque d'actualités, mais aussi au lendemain d'un très net rebond des places européennes dû à l'annonce de droits de douane américains moins lourds que prévu et à la reprise des valeurs technologiques.

La France inquiète les investisseurs

Si la bourse française a fait un peu moins bien que ses consoeurs du Vieux Continent c'est principalement dû à l'attente, dans la soirée, de la décision de S&P sur la note de crédit de la France. Certains espèrent que l'agence de notation imite Fitch fin octobre et laisse à l'Hexagone sa note "A " en se contentant d'abaisser sa perspective de stable à négative.

Beaucoup craignent en revanche une dégradation de la note de crédit, et les derniers indicateurs dévoilés ce jour plaident plutôt pour ce scénario.

Selon l'INSEE, au troisième trimestre, le PIB de la France a reculé de 0,2%, après une stabilité sur les trois mois précédents et une baisse de 0,2% au premier trimestre. L'économie française a donc enchaîné trois trimestres consécutifs sans croissance économique. Hors arrondi au deuxième trimestre, la variation serait de -0,02%, ce qui signifie que la France a enregistré trois trimestres consécutifs de baisse de sa croissance, il n'en faut que deux à la suite pour parler de récession.

Parmi les autres indicateurs d'importance du jour, il y a également eu les données sur l'inflation, toujours en France. Selon des données préliminaires, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,7% en novembre, contre une prévision à -0,4% et un précédent à 0,4%. En rythme annuel, l'inflation ralentit à 2,9%, contre 3,2% attendu et 3,4% en octobre.

Sur le marché des devises, à 17h30, l'euro s'affichait en repli face au billet vert (-0,30%) et se négociait contre 1,0937 dollar.

Au même moment, du côté des matières premières, le prix du baril de pétrole était en baisse. A New York, le WTI reculait de 1,63%, à 83,49 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord cédait 2,11%, à 94,49 dollars.

Dans l'actualité des valeurs

Sanofi a terminé en baisse de 1,19%, victime de logiques prises de bénéfices après cinq hausses consécutives et un gain cumulé de 17,95%. Cette hausse, le laboratoire français la doit à l'annonce de l'acquisition de l'Américain Insmed pour un montant d'environ 37,6 milliards d'euros. Malgré un prix élevé pour cette opération, les analystes ont préféré saluer l'action de la direction du groupe qui doit préparer l'après-Dupixent.

Thales a fini sur un gain de 2,31%, après avoir annoncé être entré en négociations exclusives pour acquérir une participation de 51,6% au capital de Lumibird ( 18,13%) détenue par les entités contrôlées par le PDG et actionnaire majoritaire, Marc Le Flohic. Cette acquisition ferait suite à la cession par Lumibird de sa division médicale, dont la finalisation est attendue d'ici à la fin de l'année.

Toujours dans la défense, Exosens a bondi de 6,37% après avoir annoncé avoir reçu une commande de 6 000 tubes intensificateurs de lumière 5G destinés à être intégrés à des jumelles à fusion d'images dans le cadre du programme allemand "Soldat du futur" (IdZ-ES). Les livraisons devraient commencer début 2027 et s'étaler sur plusieurs années.

Les sociétés liées au secteur des semi-conducteurs et plus généralement à l'intelligence artificielle se sont également distinguées à l'image de STMicroelectronics ( 3,86%) ou encore Soitec ( 5,01%).

Ailleurs en Europe, Rheinmetall ( 3,32%) a tenu sa journée investisseurs et a sensiblement raboté ses ambitions financières à horizon 2030, avec un objectif de chiffre d'affaires attendu entre 33 et 37 milliards d'euros, contre 50 milliards d'euros précédemment visés. Malgré l'ampleur de la révision, AlphaValue et Jefferies ont salué des objectifs plus réalistes.

Bekaert s'est envolé de 7,86% à Bruxelles, le fabricant belge de fils d'acier a relevé ses perspectives pour l'exercice 2026. Il table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2025, alors qu'il anticipait auparavant un niveau similaire.

Le Suisse Bachem a terminé sur un repli de 4,09%. Le titre a été dégradé par RBC Capital de surperformance à performance sectorielle, avec un objectif de cours qui passe de 110 à 67 francs suisses, au lendemain de la journée investisseurs du spécialiste suisse des services à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.