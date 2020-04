Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un Bélizien jugé en Chine pour des accusations d'ingérence à Hong Kong Reuters • 24/04/2020 à 06:32









PEKIN, 24 avril (Reuters) - La Chine va poursuivre en justice un ressortissant du Belize, Lee Henley Hu Xiang, qu'elle accuse d'avoir fourni des fonds à des "éléments hostiles" dans le but d'interférer dans les affaires de Hong Kong, a rapporté vendredi le Guangzhou Daily, journal adossé au Parti communiste chinois (PCC). "Des enquêtes menées par l'agence nationale de sécurité ont confirmé que le suspect a fourni de vastes sommes d'argent à des éléments hostiles aux Etats-Unis, a été de connivence avec des forces étrangères anti-Chine afin d'interférer dans les affaires de Hong Kong, et a financé l'implantation d'activités criminelles ayant mis en danger notre sécurité nationale", écrit le journal. Lee Henley Hu Xiang a été arrêté en novembre dernier à Guangzhou, dans le sud de la Chine. On ne connaît pas son lieu de détention actuel et il est impossible de le joindre. L'homme d'affaires, établi en Chine, n'a effectué aucun commentaire public sur les accusations le visant. Hong Kong a été secoué depuis juin dernier par d'importantes manifestations antigouvernementales. Les activistes pro-démocratie ont dénoncé une ingérence accrue de la Chine dans les affaires de l'ancienne colonie britannique. Pékin a accusé à plusieurs reprises des puissances occidentales, en particulier les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, d'avoir incité à la violence dans la région administration spéciale depuis le début du mouvement de contestation. Aucune manifestation de masse n'a eu lieu depuis que l'épidémie de coronavirus est apparue à Hong Kong. Cependant les autorités locales ont procédé dimanche à une répression inattendue, avec l'arrestation de 15 activistes. (Huizhong Wu; version française Jean Terzian)

