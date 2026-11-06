Un bailleur détenu par un fonds d'investissement privé devra verser 49,8 millions de dollars pour des frais cachés

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par Jody Godoy

Progress Residential, le plus grand gestionnaire américain de logements locatifs individuels, versera 49,8 millions de dollars pour régler les accusations portées par la Commission fédérale du commerce (FTC) et quatre États, qui lui reprochaient d'avoir trompé les locataires en leur facturant des frais cachés, a déclaré vendredi un responsable de la FTC à Reuters.

Cette action s'inscrit dans le cadre des travaux menés par la FTC pour lutter contre les problèmes de coût de la vie liés aux pratiques des entreprises, alors que l'agence envisage d'exiger des bailleurs qu'ils indiquent dès le départ les frais et charges obligatoires dans les loyers annoncés.

Progress a enfreint la loi en facturant des frais, tels que ceux liés à la domotique ou à l'absence d'assurance locataire, qui n'étaient pas inclus dans les loyers annoncés, a précisé le responsable de la FTC.

Environ 35 % des Américains sont locataires. Selon une enquête menée par Zillow, 60 % des locataires ont payé des frais récurrents en plus de leur loyer l’année dernière.

Progress omettait également systématiquement de restituer les dépôts de garantie des locataires et présentait des logements comme « prêts à emménager » alors qu’ils nécessitaient un nettoyage ou des réparations importantes, a précisé ce responsable.

La FTC recevra 48,5 millions de dollars, qu’elle utilisera pour indemniser les consommateurs lésés, tandis que l’Arizona recevra 1,25 million de dollars, a précisé ce responsable. Le Colorado, l’Indiana et l’Utah devraient également se joindre à cet accord.

Progress est une filiale de Pretium, une société d’investissement spécialisée dans l’immobilier qui possède et gère plus de 82 000 logements locatifs à travers les États-Unis.

La société, fondée par Don Mullen , ancien cadre de Goldman Sachs, a déclaré qu’elle comptait devenir l’un des plus grands prêteurs dans le secteur de la construction résidentielle d’ici 2027.

Invitation Homes INVH.N , un autre propriétaire de logements locatifs individuels créé dans le sillage de la crise des subprimes, a accepté de verser 48 millions de dollars pour régler une action engagée par la FTC concernant des frais cachés en 2024.