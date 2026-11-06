Un bailleur américain détenu par un fonds d'investissement privé devra verser 49,8 millions de dollars pour des frais cachés

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(Ajout d'un commentaire de l'entreprise au paragraphe 4, de détails tirés de la plainte aux paragraphes 7, et mise à jour des sources)

par Jody Godoy

Progress Residential, le plus grand gestionnaire américain de logements locatifs individuels, a accepté vendredi de verser 49,8 millions de dollars pour régler les accusations portées par la Commission fédérale du commerce (FTC) et quatre États, selon lesquelles l'entreprise aurait trompé ses locataires en leur facturant des frais cachés.

Cette action s'inscrit dans le cadre des travaux menés par la FTC pour lutter contre les problèmes liés au coût de la vie dans le secteur des entreprises, alors que l'agence envisage d'exiger des bailleurs qu'ils indiquent dès le départ les frais et charges obligatoires dans les loyers annoncés.

Progress et Pretium, la société de capital-investissement qui la détient, ont enfreint la loi en facturant des frais, tels que des frais liés à la domotique ou des pénalités pour absence d’assurance locataire, qui n’étaient pas inclus dans les loyers annoncés, a déclaré la FTC.

Un porte-parole de Progress a déclaré que les pratiques de l’entreprise avaient toujours été transparentes, équitables et conformes aux usages du secteur, ajoutant que Progress n’avait admis aucune faute dans le cadre de cet accord et contestait les allégations de la FTC.

Environ 35 % des Américains sont locataires. Selon une enquête menée par Zillow, 60 % des locataires ont payé des frais récurrents en plus de leur loyer l’année dernière.

Progress omettait également systématiquement de restituer les dépôts de garantie des locataires et présentait des logements comme "prêts à emménager" alors qu’ils nécessitaient un nettoyage ou des réparations importantes, a déclaré la FTC.

Les dirigeants de Progress et de Pretium ont reçu, de 2022 à 2024, des rapports faisant état de plaintes de locataires concernant ces problèmes, mais ont donné la priorité au profit, selon la plainte .

La FTC recevra 48,5 millions de dollars, qu’elle utilisera pour indemniser les consommateurs lésés, tandis que l’Arizona recevra 1,25 million de dollars, selon les documents judiciaires. Le Colorado, l’Indiana et l’Utah se sont également joints à cet accord.

Progress est une filiale de Pretium, une société d’investissement spécialisée dans l’immobilier qui possède et gère plus de 82.000 logements locatifs à travers les États-Unis.

La société fondée par Don Mullen , ancien cadre de Goldman Sachs, a déclaré qu’elle comptait devenir l’un des plus grands prêteurs dans le secteur de la construction résidentielle d’ici 2027.

Invitation Homes INVH.N , un autre propriétaire de logements locatifs individuels créé dans le sillage de la crise des subprimes, a accepté de verser 48 millions de dollars pour régler une action engagée par la FTC concernant des frais cachés en 2024.