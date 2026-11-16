Un avis favorable du CHMP pour Novartis dans l'hidradénite suppurée

Novartis annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable recommandant l'autorisation de mise sur le marché de Cosentyx (sécukinumab) chez les adolescents âgés de 12 ans et plus atteints d'hidradénite suppurée active, modérée à sévère, ayant présenté une réponse insuffisante à un traitement systémique conventionnel de cette maladie.

Maladie inflammatoire cutanée chronique, systémique, évolutive et souvent douloureuse, l'hidradénite suppurée se caractérise par l'apparition récurrente d'abcès semblables à des furoncles, susceptibles de se rompre et de provoquer des plaies ouvertes, souvent localisées dans les zones les plus intimes du corps et pouvant entraîner des cicatrices irréversibles.

L'avis favorable du CHMP repose sur des données démontrant qu'une posologie adaptée au poids chez les adolescents âgés de 12 ans et plus permet d'obtenir une exposition à Cosentyx globalement comparable à celle observée chez les adultes atteints d'hidradénite suppurée.

La Commission européenne devrait rendre sa décision définitive dans un délai d'environ deux mois. En cas d'approbation, Cosentyx deviendrait le seul inhibiteur de l'interleukine-17A autorisé dans le traitement de l'hidradénite suppurée chez les adolescents en Europe, ainsi que la première option thérapeutique biologique innovante disponible pour cette population depuis près de dix ans.