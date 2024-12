Un avion s'écrase en Corée du Sud, au moins 120 morts

Des soldats sud-coréens inspectent le site du crash d'un avion de la compagnie Jeju Air survenu le 28 décembre 2024 à Muan ( AFP / JUNG YEON-JE )

Un avion de la compagnie Jeju Air avec 181 personnes à bord s'est écrasé et a pris feu dimanche à son atterrissage à Muan, en Corée du Sud, vraisemblablement à la suite d'une collision avec des oiseaux, un accident qui a fait au moins 120 morts.

Les chances de retrouver d'autres survivants, en plus des deux membres d'équipage extraits de la carcasse en feu peu après le crash, s'amenuisent au fil de la journée, plusieurs heures après que les pompiers ont maîtrisé les flammes.

Selon les autorités, l'accident du vol JJA-2216 qui reliait Bangkok à Muan (sud-ouest), l'un des plus meurtriers de l'histoire de Corée du Sud, s'est produit dimanche à 09H03 (00H03 GMT).

L'avion transportait 175 passagers, dont deux de nationalité thaïlandaise, et six membres d'équipage.

Des secouristes près du site du crash d'un avion de la compagnie Jeju Air survenu le 28 décembre 2024 à Muan en Corée du Sud ( AFP / JUNG YEON-JE )

"La cause de l'accident est présumée être une collision avec des oiseaux combinée à des conditions météorologiques défavorables. Cependant, la cause exacte sera annoncée à l'issue d'une enquête", a déclaré lors d'un point de presse Lee Jeong-hyun, chef de la caserne de pompiers de Muan, ville située à environ 290 kilomètres au sud de Séoul.

Une vidéo diffusée par la chaîne locale MBC montre l'appareil - un Boeing 737-8AS entré en service en 2009, selon le site spécialisé Flightradar - en train d'atterrir avec de la fumée s'échappant des moteurs. L'avion heurte un mur en bout de piste et est immédiatement englouti par les flammes.

- Identification difficile -

"Les passagers ont été éjectés de l'avion lors de la collision avec une barrière, ce qui leur a laissé peu de chances de survivre", a déclaré un responsable local des pompiers lors d'une réunion avec les familles des victimes.

"L'avion est presque entièrement détruit et l'identification des personnes décédées s'avère difficile", a-t-il ajouté.

Des passants regardent des images du crash sur un écran de télévision dans une gare de Séoul, le 29 décembre 2024 ( AFP / JUNG YEON-JE )

Un photographe de l'AFP a vu de nombreux véhicules des services d'urgence et des dizaines de pompiers s'affairant autour de la carcasse de l'avion intégralement calcinée à l'exception de la queue.

Chef de l'Etat par intérim nommé vendredi dans un pays secoué par une grave crise politique, Choi Sang-mok a présidé une réunion d'urgence du gouvernement et doit se rendre dans l'après-midi de dimanche à Muan, a annoncé son bureau. "Toutes les agences concernées (...) doivent mobiliser toutes les ressources disponibles pour sauver les personnes", a-t-il ordonné dans un communiqué.

L'entreprise Boeing a indiqué être en contact avec Jeju Air et être "prête à les soutenir".

- "Sincères excuses" -

Il s'agit du premier accident mortel de l'histoire de Jeju Air, une des plus grosses compagnies low-cost sud-coréennes, fondée en 2005.

Le logo de Jeju Air à l'aéroport Suvarbabhumi de Bangkok, le 29 décembre 2024 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Le 12 août 2007, un Bombardier Q400 de Jeju Air transportant 74 passagers était sorti de la piste par vent fort à l'aéroport de Busan-Gimhae (sud), faisant une dizaine de blessés légers.

"Jeju Air fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire face à cet accident. Nous présentons nos sincères excuses", a écrit la compagnie dans un communiqué publié dimanche sur ses réseaux sociaux.

Les accidents d'avion sont très rares en Corée du Sud. Le plus meurtrier à avoir eu lieu dans le pays était jusqu'alors le crash sur une colline près de l'aéroport de Busan-Gimhae d'un Boeing 767 d'Air China en provenance de Pékin, qui avait fait 129 morts le 15 avril 2002.

Percuter des oiseaux en vol est la hantise des pilotes, surtout s'agissant d'avions à réaction dont les moteurs peuvent rapidement perdre de la puissance voire s'arrêter complètement après avoir ingéré un volatile.

En 2009, un Airbus A320 de la compagnie US Airways avait effectué un amerrissage forcé dans le fleuve Hudson, à New York, après l'arrêt de ses deux réacteurs qui avaient aspiré des oiseaux. L'accident est connu sous le nom de "Miracle sur l'Hudson", tous les passagers et membres d'équipage s'en étant sortis vivants.