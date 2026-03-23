Un avion militaire colombien avec 125 personnes à bord s'écrase après le décollage. 71 personnes auraient été sauvées

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* Les forces armées parlent de 125 personnes à bord

* La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête

* Modèle Lockheed impliqué dans le récent accident en Bolivie

* La Colombie a adopté les premiers C-130 dans les années 1960

(Refonte avec des détails du commandant de l'armée de l'air, ajout de détails des candidats à la présidence et du commandant général)

Un avion de l'armée de l'air colombienne transportant 125 personnes s'est écrasé juste après le décollage dans le sud de la région amazonienne du pays lundi, a déclaré l'armée de l'air, et des sources militaires ont indiqué que 71 personnes à bord ont été secourues.

Le commandant de l'armée de l'air colombienne, Fernando Silva, a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que l'avion transportait 114 passagers et 11 membres d'équipage, et que les autorités enquêtaient toujours sur les causes de l'accident.

Le ministre de la défense Pedro Sanchez a déclaré plus tôtsurX que l'accident s'était produit alors que l'Hercules C-130 construit par Lockheed Martin LMT.N décollait de Puerto Leguizamo, à la frontière avec le Pérou, pour transporter des troupes.

"Le nombre exact de victimes et les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminés", a-t-il déclaré.

Des images de la scène publiées par le média local BluRadio montrent d'épais panaches de fumée s'élevant de l'épave. Une vidéo montre l'avion se dirigeant vers le sol quelques secondes seulement après le décollage. BluRadio précise que l'accident s'est produit à seulement 3 km (2 miles) d'un centre urbain.

Deux sources militaires ont déclaré à Reuters que 71 personnes avaient été sauvées de l'épave. Dans son message vidéo précédent, Fernando Silva avait avancé le chiffre de 48 personnes.

La société de défense américaine Lockheed Martin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"J'espère qu'il n'y aura pas de morts dans ce terrible accident qui n'aurait jamais dû se produire", a déclaré le président Gustavo Petro dans un message sur X, dans lequel il a critiqué les obstacles bureaucratiques qui retardent ses projets de modernisation de l'armée.

"Je n'accorderai plus aucun délai, c'est la vie de nos jeunes qui est en jeu", a-t-il déclaré. "Si les responsables administratifs civils ou militaires ne sont pas à la hauteur de ce défi, ils doivent être démis de leurs fonctions."

Les avions Hercules C-130 ont été lancés dans les années 1950 et la Colombie a acquis ses premiers modèles à la fin des années 1960. Plus récemment, elle a modernisé certains vieux C-130 avec des modèles plus récents envoyés par les États-Unis en vertu d'une loi qui autorise le transfert d'équipements militaires usagés ou excédentaires.

Aucun détail supplémentaire concernant l'avion impliqué dans l'accident n'a pu être obtenu dans l'immédiat.

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle colombienne du 31 mai prochain ont exprimé leurs condoléances aux familles des soldats blessés sur les réseaux sociaux et ont demandé l'ouverture d'une enquête.

Le commandant général des forces armées colombiennes, Hugo Lopez, a promis de réagir avec "la plus grande responsabilité, humanité et transparence".

Fin février, un autre Hercules C-130 appartenant à l'armée de l'air bolivienne s'est écrasé dans la ville populeuse d'El Alto, manquant de peu un quartier résidentiel.

Plus de 20 personnes sont mortes dans cet accident et 30 autres ont été blessées. Les billets de banque contenus dans la cargaison de l'avion se sont éparpillés dans toute la ville, provoquant des affrontements entre les habitants et les forces de sécurité.