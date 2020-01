Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un avion des forces américaines s'écrase en Afghanistan, les taliban disent l'avoir abattu Reuters • 27/01/2020 à 19:32









(Actualisé avec démenti de l'armée américaine) KABOUL, 27 janvier (Reuters) - Les talibans afghans ont annoncé lundi avoir abattu un avion militaire américain qui s'est écrasé dans la province centrale de Ghazni, une information démentie par l'armée américaine. "L'avion, qui était en mission de renseignement, a été abattu dans la région de Sado Khel, dans le district de Deh Yak", dit leur porte-parole Zabihullah Mujahid dans un communiqué. Parmi les occupants, qui sont tous décédés, se trouvaient des officiers supérieurs, ajoute-t-il. A Washington, l'armée américaine a confirmé qu'un de ses avions Bombardier E-11A s'était écrasé dans la province de Ghazni mais a ajouté que rien n'indiquait que l'appareil de fabrication canadienne avait été abattu. "Même si les causes de l'accident font l'objet d'investigation, il n'existe aucune indication que l'accident a été provoqué par un tir ennemi", a tweeté le colonel Sonny Leggett, porte-parole des forces américaines en Afghanistan. La présidence afghane avait auparavant confirmé sans plus de précisions qu'un avion s'était écrasé dans la province de Ghazni. (Abdul Qadir Sediqi avec Idrees Ali et Phil Stewart à Washington version française Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)

