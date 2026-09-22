Un avion de chasse F-16 s'écrase sur une base aérienne américaine dans l'ouest de l'Allemagne

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(Confirmation apportée par l'armée américaine)

Un avion de chasse F-16affecté àla base aérienne américaine de Spangdahlem, dans l'ouest de l'Allemagne, s'est écrasé mardi, a indiqué l'armée américaine dans un communiqué, précisant qu'un pilote s'était éjecté sans encombre et recevait des soins médicaux.

La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête, précise le communiqué, et les secours sont sur les lieux du crash.