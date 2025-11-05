Un avion d'UPS s'écrase dans le Kentucky, des blessés sont signalés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du communiqué de la FAA et du commentaire du gouverneur du Kentucky)

Un avion d'UPS UPS.N s'est écrasé à Louisville, dans le Kentucky, peu après son décollage à destination d'Honolulu, a annoncé mardi l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), tandis que la police locale a déclaré que des blessés avaient été signalés.

"Le vol 2976 d'UPS s'est écrasé vers 17h15, heure locale, mardi 4 novembre, après avoir décollé de l'aéroport international Muhammad Ali de Louisville, dans le Kentucky", a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un communiqué.

UPS a déclaré qu'un de ses avions a été impliqué dans un accident à Louisville, dans le Kentucky, et qu'elle n'avait pas encore confirmé de blessés ou de victimes à ce moment-là.

L'aéroport abrite UPS Worldport, une plaque tournante mondiale pour les opérations de fret aérien de la société de livraison et son plus grand centre de traitement de colis au monde.

À la tombée de la nuit, des images aériennes en direct de la scène diffusées par WLKY-TV, une chaîne locale de CBS, ont montré la lueur rouge-orange des flammes provenant des incendies déclenchés au sol par l'accident, s'étendant sur près d'un mile.

La police métropolitaine de Louisville a indiqué qu'elle répondait à des informations faisant état d'un accident d'avion et que des blessés avaient été signalés.

"Kentucky, nous avons appris qu'un avion s'est écrasé près de l'aéroport international de Louisville. Les premiers intervenants sont sur place et nous communiquerons de plus amples informations dès qu'elles seront disponibles. Merci de prier pour les pilotes, l'équipage et toutes les personnes touchées. Nous vous en dirons plus bientôt", a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, sur X.