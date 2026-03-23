Un avion d'Air Canada Express percute un véhicule au sol, fermant l'aéroport LaGuardia de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon NBC, quatre personnes ont été blessées, dont les pilotes de l'avion

* L'aéroport LaGuardia sera fermé jusqu'à 14 heures lundi, selon la FAA

* Des photos prises après l'accident montrent les dommages subis par le nez de l'avion

(Ajout de détails sur les photos au paragraphe 3, sur les blessures rapportées par NBC au paragraphe 4; autres détails au paragraphe 7)

Un avion régional Express d'Air Canada

AC.TO est entré en collision avec un véhicule au sol lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York, dimanche en fin de journée, selon le site web de suivi des vols Flightradar24, dans un incident qui a entraîné la fermeture de l'aéroport.

L'avion CRJ-900, qui venait de Montréal, a heurté le véhicule à une vitesse d'environ 24 miles par heure (39 kph), a déclaré Flightradar24, qui a enregistré ses dernières données à 23h37 ET (0337 GMT).

Les photos prises par Reuters après l'accident **ont montré** des dommages visibles sur le nez de l'avion, qui était incliné vers le haut.

NBC News a rapporté que quatre personnes ont été blessées dans l'incident, qui a impliqué un camion de pompiers **conduit par des policiers**, citant des sources. Le pilote et le copilote de l'avion ont été grièvement blessés, tandis qu'un sergent et un officier ont eu des fractures et se **trouvaient** dans un état stable à l'hôpital.

Les autorités et les services d'urgence n'ont pas fait de commentaires immédiats sur les blessures.

L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a indiqué que l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à 14 heures (heure de l'Est) lundi (1800 GMT), et le site web de LaGuardia a indiqué que les avions à l'arrivée avaient été détournés vers d'autres aéroports ou renvoyés à leur point d'origine.

L'avion impliqué dans l'accident était exploité par Jazz, partenaire régional d'Air Canada, qui appartient à Chorus Aviation CHR.TO . Les avions CRJ-900 de Jazz peuvent accueillir jusqu'à 76 passagers, selon le site Web d'Air Canada. Selon NBC News, 76 passagers et quatre membres d'équipage se trouvaient à bord.

Air Canada, Chorus Aviation, le National Transportation Safety Board et la FAA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le service des pompiers de New York a indiqué qu'il répondait à un incident signalé sur la piste 4 de l'aéroport LaGuardia, impliquant un avion et un véhicule, et a adressé ses questions à la police de l'autorité portuaire, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le système de notification d'urgence de la ville de New York a indiqué qu'il fallait s'attendre à des annulations, à des fermetures de routes, à des retards de circulation et à la présence de personnel d'urgence à proximité de l'aéroport.

Selon l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, LaGuardia a accueilli plus de 30 millions de passagers par an en 2025, et un grand nombre de compagnies aériennes américaines y opèrent.