Un avion cargo d'UPS avec trois membres d'équipage s'écrase dans le Kentucky

(Refonte et ajout de détails sur l'accident)

UPS UPS.N a annoncé mardi qu'un de ses avions cargo gros porteur avec trois membres d'équipage à bord s'était écrasé à Louisville, dans le Kentucky, et que la police localeavait fait état de blessés.

"Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17 h 15, heure locale, mardi 4 novembre, après avoir décollé de l'aéroport international Muhammad Ali de Louisville, dans le Kentucky", a déclaré l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un communiqué. L'avion était en route pour Honolulu.

La chaîne de télévision WLKY a montré des images vidéo du crash au moment où il s'est produit, avec une énorme boule de feu au moment où l'avion a touché le sol.

Une source gouvernementale informée de l'affaire a déclaré que la vidéo semblait montrer l'avion en feu alors qu'il descendait la piste avant d'exploser dans une boule de feu.

UPS a déclaré qu'elle n'avait pas encore confirmé qu'il y avait eu des blessés ou des victimes à la suite de l'accident de l'un de ses avions MD-11.

L'aéroport de Louisville abrite UPS Worldport, une plate-forme mondiale pour les opérations de fret aérien de la société de livraison et son plus grand centre de traitement de colis au monde.

L'accident risque de perturber les livraisons d'UPS et de ses principaux clients, notamment Amazon AMZN.O et le service postal américain.

À la tombée de la nuit, des images aériennes en direct de la scène diffusées par WLKY, une chaîne locale de CBS, ont montré la lueur rouge-orange des flammes provenant des incendies déclenchés au sol par le crash et s'étalant sur près d'un kilomètre.

L'aéroport de Louisville a indiqué que l'aérodrome était fermé après l'incident, tandis que le service de police de la ville de Louisville a déclaré qu'il répondait à des informations faisant état d'un accident d'avion et que des blessés avaient été signalés.

"Kentucky, nous avons connaissance d'un accident d'avion près de l'aéroport international de Louisville. Les premiers intervenants sont sur place et nous communiquerons de plus amples informations dès qu'elles seront disponibles. Merci de prier pour les pilotes, l'équipage et toutes les personnes touchées. Nous vous en dirons plus bientôt", a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, sur X.

Selon les registres de la FAA, le cargo MD-11 impliqué dans l'accident avait 34 ans. Boeing BA.N , qui possède le programme MD-11, a refusé de commenter.

FlightRadar24 a déclaré que l'avion, qui a commencé ses opérations avec UPS en 2006, avait volé de Louisville à Baltimore plus tôt dans la journée de mardi avant de retourner à Louisville. Le vol de Louisville à Honolulu dure généralement 8 heures et demie, selon le service de suivi des vols.