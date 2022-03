Un aperçu de l’ensemble des ETFs sur les obligations vertes en 2022

Les obligations vertes ont recueilli plus de 140 millions de dollars en 2022.

Les obligations vertes ont connu un afflux décent cette année, recueillant plus de 140 millions de dollars (nets) de la part des investisseurs. Ces produits d’investissement ESG sont des instruments à revenu fixe utilisés pour financer des projets ayant un impact positif sur l’environnement ou le climat. Cela inclut les énergies renouvelables, l’utilisation durable des ressources, la conservation, les transports propres et l’adaptation au changement climatique. En ajoutant des obligations vertes à un portefeuille, un investisseur finance des projets qui ont un fort impact sur l’ambition du net zéro.

Parmi les fonds d’obligations vertes les plus populaires cette année figure Wealthsimple North American Green Bond Index ETF (WSGB), récemment lancé (janvier 2022), qui a reçu 156 millions de dollars depuis sa création. Le fonds cherche à reproduire la performance de l’indice Solactive Green Bond USD CAD DM CAD hedged et investit principalement dans des obligations vertes, sociales et durables de qualité, avec une exposition aux devises étrangères couverte en dollar canadien. Le WSGB a un ratio de dépenses total de 0,25 % et se négocie au NEO Exchange.

Parmi les autres ETF d’obligations vertes disponibles en Amérique, citons iShares USD Green Bond ETF (BGRN), Horizons S&P Green Bond Index ETF (HGGB), et VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB).

L’Europe dispose d’une offre importante d’ETF d’obligations vertes, et abrite des produits populaires tels que Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc – EUR (CLIM, 375,13 millions d’euros d’actifs sous gestion), Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR – Acc – EUR (KMLH, 168 millions d’euros d’actifs sous gestion), et Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C – EUR (XGBE, 154 millions d’euros d’actifs sous gestion).

Parmi le trio, XGBE a été le plus populaire cette année, recevant 22 millions de dollars de la part des investisseurs. Le fonds cherche à suivre l’indice Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond et investit dans des obligations vertes d’entreprises (85 %) et d’agences (15 %) libellées en euros. En termes d’exposition pays (au 31 janvier 2022), la France a la plus forte allocation (30%), suivie des Pays-Bas (22%), de l’Espagne (9,17%), de l’Allemagne (8%) et de l’Italie (6%). Les investissements sont répartis sur des obligations vertes de différentes échéances, dont 5-7 ans (22%), 3-5 ans (21%), 7-10 ans (18%) et 1-3 ans (12%).

XGBE a un ratio de frais total de 0,25% et se négocie sur la Deutsche Boerse Xetra (XGBE GY, EUR), la Borsa Italiana (XGBE IM, EUR) et la SIX Swiss Exchange (XGBE SW, CHF).

