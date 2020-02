Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un ancien militaire devenu islamiste condamné à mort en Egypte Reuters • 01/02/2020 à 12:01









LE CAIRE, 1er février (Reuters) - Trente-six islamistes présumés, dont un ancien officier des forces spéciales de l'armée égyptienne, ont été condamnés samedi à la peine capitale par un tribunal du Caire, a-t-on appris de sources judiciaires. L'ancien militaire, Hicham al Achmaoui, avait été capturé fin 2018 dans la ville de Derna, en Libye, par les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays. Selon l'armée égyptienne, il dirigeait le groupe Ansar Beït al Makdis dans la péninsule du Sinaï avant que celui-ci ne prête allégeance à l'Etat islamique (EI) en 2014. Hicham al Achmaoui a été condamné pour avoir planifié une attaque qui avait coûté la vie à 22 soldats près de la frontière avec la Libye en 2014, et pour une tentative d'assassinat d'un ancien ministre de l'Intérieur au Caire en 2013. Les 35 autres prévenus ont aussi été condamnés pour des faits de terrorisme, ont dit les sources judiciaires. (Haitham Ahmed et Omar Fahmy, version française Tangi Salaün)

