Un ancien membre du Congrès américain condamné pour avoir exercé secrètement des activités de lobbying en faveur du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luc Cohen

L'ancien membre du Congrès américain David Rivera a été reconnu coupable vendredi d'avoir exercé illégalement des pressions sur des responsables américains afin d'alléger la pression exercée sur le gouvernement du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro.

* La condamnation de Rivera fait suite à un procès de six semaines devant un tribunal fédéral de Miami, au cours duquel le secrétaire d'État américain Marco Rubio a témoigné.

* Rivera, un républicain qui a représenté le sud de la Floride à la Chambre des représentants des États-Unis de 2011 à 2013, a plaidé non coupable. Son avocat n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

* Les procureurs ont déclaré que Rivera avait exercé des pressions sur des responsables américains au nom du gouvernement vénézuélien en 2017 sans s'être enregistré en tant que lobbyiste étranger, comme l'exige la loi sur l'enregistrement des agents étrangers (Foreign Agents Registration Act).

* Il aurait reçu 20 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de la filiale américaine d'une entreprise publique vénézuélienne, ont déclaré les procureurs.

* Les avocats de Rivera ont fait valoir qu'il travaillait pour aider l'opposition vénézuélienne à destituer Maduro, et non pour servir les intérêts de son gouvernement.

* Rubio a témoigné que Rivera ne lui avait pas dit qu'il avait un contrat avec la raffinerie de pétrole Citgo

PDVSAC.UL , une filiale américaine de la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne Petroleos de Venezuela PDVSA.UL , lorsqu'il l'avait rencontré au sujet du Venezuela en 2017. Rubio était sénateur américain à l'époque.

* Interrogé par un procureur sur la réaction qu’il aurait eue à l’époque s’il avait appris que Rivera travaillait avec le gouvernement de Maduro, Rubio a répondu: “Cela m’aurait choqué.”