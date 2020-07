Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un ancien gardien de camp nazi de 93 ans condamné en Allemagne Reuters • 23/07/2020 à 11:47









BERLIN, 23 juillet (Reuters) - Un tribunal de Hambourg a condamné jeudi à deux ans de prison avec sursis un Allemand de 93 ans, ancien gardien SS d'un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Bruno D., ancien gardien SS du camp de concentration du Stutthof, établi près de Gdansk dans l'actuelle Pologne, a été jugé coupable de complicité dans la mort de 5.232 prisonniers, majoritairement juifs, entre août 1944 et avril 1945. Cet homme, dont l'identité ne peut être donnée en raison de la législation allemande, a reconnu avoir été présent dans ce camp mais soutenu que cela n'équivalait pas à sa culpabilité. L'accusé, qui n'était âgé que de 17 ou 18 ans à l'époque des faits, a été jugé selon la législation applicable aux mineurs. (Madeline Chambers, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

