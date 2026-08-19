Un ancien dirigeant de Meta affirme que Zuckerberg a privilégié la croissance au détriment de la sécurité des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le procès porte sur des plaintes déposées par 29 États concernant la collecte et l'utilisation des données des enfants

* Un témoin des États affirme que Zuckerberg était étroitement impliqué dans la prise de décision

* Le procès devrait durer six semaines

(Reformulation du premier paragraphe et ajout de témoignages supplémentaires tout au long de l'article) par Kenrick Cai, Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Un ancien directeur de l'ingénierie chez Meta Platforms META.O a témoigné mercredi que le directeur général Mark Zuckerberg avait favorisé une culture qui considérait la sécurité des enfants comme secondaire par rapport à la croissance et à l'engagement sur Facebook et Instagram.

Arturo Bejar, critique virulent de Meta, a formulé cette accusation lors de sa deuxième journée de témoignage dans le cadre d’un procès historique concernant des plaintes déposées par une coalition d’États qui pourrait redéfinir Facebook et Instagram, deux des applications les plus populaires au monde. La Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey accusent Meta d’avoir conçu ces plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, ce qui alimente l’anxiété, la dépression et peut-être même le suicide, tout en induisant les consommateurs en erreur quant à leur sécurité.

Ces États, ainsi que 25 autres, accusent également Meta d'avoir enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d’enfants de moins de 13 ans lors de leur utilisation de ses plateformes. Le procès a débuté mardi et devrait durer six semaines. Mark Zuckerberg devrait témoigner. M. Bejar, premier témoin des États, a déclaré que M. Zuckerberg était étroitement impliqué dans de nombreuses prises de décision et que la culture hiérarchique de l'entreprise garantissait que les changements dans la conception des produits n'intervenaient que s'il en donnait l'ordre.

“Si Mark fait de quelque chose une priorité, des montagnes se déplacent en quelques mois”, a déclaré M. Bejar.

M. Bejar a également contesté une réponse donnée en octobre 2021 par Mark Zuckerberg aux allégations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, selon lesquelles Meta savait que ses produits étaient dangereux pour les enfants et savait comment les rendre sûrs, mais n’avait rien fait afin de maximiser ses profits. Mark Zuckerberg avait alors déclaré que Meta s’appuyait constamment sur la recherche pour améliorer ses produits.

“C’est complètement faux, dans les moindres détails”, a déclaré M. Bejar. “On ne peut tout simplement pas faire confiance à Mark Zuckerberg quand il s’agit d’enfants.”

COMMENTAIRES MISOGYNES À L’ÉGARD DE SA FILLE

M. Bejar a travaillé chez Meta de 2009 à 2015, puis a contribué à l’étude du bien-être des adolescents utilisateurs d’Instagram en tant que prestataire indépendant de 2019 à 2021. Il a précisé qu’il ne travaillait pas directement avec Mark Zuckerberg à l’époque et qu’en tant que prestataire externe, il n’avait pas accès à certaines ressources.

M. Bejar n'a pas hésité à critiquer ouvertement le bilan de Meta en matière de sécurité des enfants et a témoigné devant une commission du Sénat américain en 2023, affirmant que Meta était au courant du harcèlement et des autres préjudices subis par les adolescents sur ses plateformes, mais n'avait rien fait pour y remédier.

Lors du contre-interrogatoire mené par l’avocat de Meta, Brian Stekloff, M. Bejar a reconnu qu’il n’avait pas conscience des risques auxquels sa fille serait exposée en 2021 lorsqu’il l’a aidée à créer un compte Instagram qu’elle possède toujours.

M. Bejar a expliqué que sa fille avait 16 ans à l’époque et qu’elle souhaitait disposer d’un espace où les femmes pourraient discuter de voitures, mais qu’elle avait fini par être confrontée à des commentaires misogynes, notamment sur sa poitrine.

“J’ai constaté à quel point cela la bouleversait”, a déclaré M. Bejar. “Elle a réussi à se constituer une belle communauté, mais au prix de préjudices.”

LE PROFIT AVANT LA SÉCURITÉ

Auparavant, M. Bejar avait déclaré à un avocat représentant les États que Meta privilégiait l’engagement des utilisateurs — et le profit — au détriment de la sécurité.

Il a expliqué qu’un outil utilisé par Meta pour encourager les utilisateurs à faire une pause, une fonctionnalité clé invoquée par Meta dans sa défense, était “conçu pour échouer” car il n’est pas activé par défaut et les rappels sont faciles à ignorer.

M. Bejar a également déclaré que Meta disposait d’une technologie permettant de signaler et d’exiger une vérification de la part des utilisateurs, potentiellement des millions, soupçonnés d’être âgés de moins de 13 ans, mais qu’elle fermait les yeux grâce à une politique du “pas de questions, pas de réponses”, car cela s’avérait financièrement rentable à long terme.

“Là où se trouvent les plus jeunes, c’est là que se trouveront les utilisateurs de demain”, a-t-il déclaré.

Selon les experts, ce procès constitue à ce jour le plus grand test juridique concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs.

Meta fait face à des milliers de poursuites similaires pour préjudice présumé causé à des enfants. M. Bejar a été un témoin clé à charge contre l’entreprise dans trois des affaires qui ont été jugées jusqu’à présent. L’une de ces affaires, intentée par le Nouveau-Mexique, , s’est soldée par 942 millions de dollars de dommages-intérêts et d’amendes, ainsi que par une injonction obligeant Meta à modifier ses plateformes dans cet État.