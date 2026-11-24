Un ancien cadre de JP Morgan nommé au comité de la Banque d'Angleterre

Le ministère britannique des Finances a annoncé mardi avoir nommé Daniel E. Pinto, ancien vice-président de JPMorgan Chase JPM.N , au Comité de politique financière (FPC) de la Banque d'Angleterre pour un mandat de trois ans à compter de janvier.

M. Pinto remplacera Jonathan Hall, ancien dirigeant de Goldman Sachs, dont le mandat au sein du FPC arrive à échéance. M. Pinto a précédemment occupé les fonctions de directeur des opérations chez JPMorgan Chase et de directeur général de sa division Banque d'affaires et d'investissement.