Le ministère britannique des Finances a annoncé mardi avoir nommé Daniel E. Pinto, ancien vice-président de JPMorgan Chase JPM.N , au Comité de politique financière (FPC) de la Banque d'Angleterre pour un mandat de trois ans à compter de janvier.
M. Pinto remplacera Jonathan Hall, ancien dirigeant de Goldman Sachs, dont le mandat au sein du FPC arrive à échéance. M. Pinto a précédemment occupé les fonctions de directeur des opérations chez JPMorgan Chase et de directeur général de sa division Banque d'affaires et d'investissement.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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