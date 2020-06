Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un an après, les militants de la démocratie à Hong Kong entre espoir et peur Reuters • 09/06/2020 à 13:24









par Yanni Chow et Carol Mang HONG KONG, 9 juin (Reuters) - Les militants de la démocratie à Hong Kong étaient partagés mardi entre maigre espoir de changement et crainte d'un durcissement de l'emprise de la Chine un an jour pour jour après la manifestation géante ayant donné le véritable coup d'envoi à leur vaste mouvement en faveur de la préservation des libertés dans leur ville. Un an après cette manifestation qui avait vu défiler près d'un million de personnes contre un projet de loi d'extradition vers la Chine, beaucoup craignent, à l'image de Tana, 37 ans, employée dans le secteur médical, que la situation n'ait pas beaucoup évolué. Si l'exécutif de Hong Kong a reculé sur ce texte, la Chine a présenté le mois dernier un projet de loi de sécurité nationale pour l'ancienne colonie britannique destinée à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Pour Tana et son mari, qui ont eu un fils juste avant le début des manifestations, le pragmatisme commence à prendre le pas sur l'idéalisme. "Je suis très inquiète pour mon enfant", déclare-t-elle à Reuters, ajoutant avoir commencé à transférer l'épargne de la famille à l'étranger. "L'émigration pourrait être une option." Pour Ng, une retraitée de 63 ans, qui promet de continuer de manifester, l'optimisme demeure. "Une seule étincelle peut déclencher un énorme incendie", affirme-t-elle. "Plus le gouvernement abat sa répression sur nous, plus nous devenons résistants." David, âgé de 22 ans et travaillant dans les assurances, estime pour sa part qu'un mélange d'actions violentes et pacifiques était nécessaire pour attirer une attention internationale. Le jeune homme raconte avoir été parfois submergé par la peur lors des manifestations émaillées d'incidents, mais qu'il se sentait contraint d'y participer. Isaiah Choy, qui étudie en Grande-Bretagne mais est rentré à Hong Kong l'an dernier pour prendre part à des manifestations pacifiques, prône pour sa part l'abandon de la violence. Ce jeune homme de 21 ans estime que Hong Kong est utilisé comme un "pion" dans l'affrontement entre la Chine et les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a demandé le mois dernier à son administration de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong, et Pékin a menacé à son tour Washington de représailles. Selon des enquêtes d'opinion, si les manifestations à Hong Kong recueillent un important soutien au sein de la population, un tiers y est cependant opposé. Keung, âgé de 50 ans, partisan de la loi sur la sécurité nationale, dit espérer que le mouvement de contestation "s'achèvera bientôt parce que le mal ne peut jamais l'emporter sur le bien". "Il est normal que le gouvernement adopte des lois pour renforcer son emprise si les gens enfreignent les précédentes", juge-t-il. (Version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

