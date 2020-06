Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un allié de Merkel juge inacceptable le retrait américain d'Allemagne Reuters • 08/06/2020 à 08:58









BERLIN, 8 juin (Reuters) - Le coordonnateur allemand des liens transatlantiques entre Berlin et Washington, Peter Beyer, juge "complètement inacceptable" la décision de Donald Trump de retirer des milliers de soldats américains d'Allemagne, dans une interview publiée lundi. "C'est complètement inacceptable, en particulier parce que personne à Washington n'a pensé à informer par avance l'Allemagne, son allié de l'Otan", déclare Peter Meyer, membre du parti conservateur, dans cet entretien accordé au Rheinische Post. Selon un haut responsable américain cité vendredi, le président américain a ordonné au Pentagone de réduire drastiquement le contingent américain en Allemagne et demanderait que 9.500 soldats américains, sur les 34.500 actuellement déployés, quittent le territoire allemand. Dans une interview parue ce week-end, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a regretté ce projet et qualifié la relation avec les Etats-Unis de Donald Trump de "compliquée". (Michael Nienaber, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.