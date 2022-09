Un air d'été indien sur les marchés actions

Les marchés anticipent par ailleurs mercredi une nouvelle hausse de 75 points de base des taux directeurs au Etats-Unis, mais attendent surtout les commentaires concernant le rythme du resserrement à venir et les perspectives économiques de la Fed.

La semaine dernière, les investisseurs ont définitivement pris acte de l'accélération du cycle de resserrement monétaire de la Fed et de la BCE. Pour autant, ils semblent espérer à terme un certain relâchement. En effet, les données économiques de la première puissance mondiale comme du Vieux Continent continuent de ralentir.

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine sur les chapeaux de roues, poursuivant le rebond débuté la semaine dernière. Le CAC 40 a gagné 1,95% à 6 333,59 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 2,09%. A Wall Street aussi, l'optimisme reste de mise. Le Dow Jones s'adjuge 1,05% et le Nasdaq, 1,04% également.

