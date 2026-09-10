Un actionnaire majeur de Novartis réclame un remaniement du conseil d'administration après des revers dans des essais cliniques

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par Oliver Hirt et Marleen Kaesebier

Un actionnaire majeur de Novartis NOVN.S a appelé à un remaniement du conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique suisse afin d'améliorer la gouvernance d'entreprise, après que son action a subi cette semaine une chute record à la suite de revers consécutifs lors d'essais cliniques.

David Samra, directeur général d’Artisan Partners et associé fondateur d’International Value Group, a déclaré que les présidents successifs avaient failli à Novartis en matière d’acquisitions et que l’entreprise devait changer sa manière de superviser ces opérations.

« La fête est finie », a déclaré M. Samra à Reuters lors d'une interview, exhortant le président de Novartis, Giovanni Caforio, à agir. Le gestionnaire d'actifs Artisan figure parmi les 20 principaux actionnaires de Novartis, selon les données de LSEG Workspace.

« Je pense qu’il doit procéder à des changements au sein du conseil d’administration. L’un d’entre eux devrait porter sur l’amélioration de l’équipe chargée de ces opérations, car il est clair que leurs résultats ont été, au mieux, décevants. »

Mardi, un médicament contre une maladie entraînant une atrophie musculaire, acquis dans le cadre du rachat de la société américaine Avidity par Novartis pour 12 milliards de dollars, a échoué à l'issue d’un essai clinique de phase avancée, provoquant une chute de plus de 10 % du cours de l’action de l’entreprise et faisant perdre près de 30 milliards de dollars à sa capitalisation boursière.

L’action Novartis avait déjà reculé de 3 % la veille, après que les résultats du pelacarsen, un médicament pour le cœur, eurent déçu les investisseurs.

Artisan est le premier investisseur à réclamer publiquement des changements au sein du conseil d’administration, bien que d’autres aient fait part à Reuters de leurs inquiétudes concernant la stratégie de fusions-acquisitions de Novartis. La pression publique exercée par des actionnaires activistes peut souvent inciter d’autres investisseurs à réclamer des changements.

« Si vous concluez une transaction de 12 milliards de dollars et qu’elle se solde par un échec total, la direction doit en être tenue pour responsable », a déclaré M. Samra, tout en soulignant que d’autres médicaments prometteurs pourraient encore émerger de l’acquisition d’Avidity.

Novartis a déclaré dans un communiqué que ses prévisions financières restaient inchangées malgré les récents revers et qu’elle disposait d’un pipeline « vaste » de médicaments.

« Nous poursuivons une approche disciplinée et favorable aux actionnaires en matière d’allocation du capital, en investissant dans nos activités organiques, en recherchant des acquisitions complémentaires créatrices de valeur et en restituant du capital aux actionnaires par le biais d’un dividende annuel en hausse et de rachats d’actions », a-t-il déclaré.

« LE BILAN DES ACQUISITIONS N’EST PAS TRÈS BON »

Samra a également cité l’acquisition en 2024 par Novartis de la société allemande de biotechnologie MorphoSys comme une opération décevante. L’enthousiasme des investisseurs s’est estompé après que Novartis a déprécié la valeur de cette acquisition quelques mois plus tard seulement.

De nombreux analystes ont considéré ces derniers revers comme un test pour le directeur général de Novartis, Vas Narasimhan, qui dirige l’entreprise depuis 2018.

Mais M. Samra a déclaré qu’il ne reprochait rien à M. Narasimhan, estimant qu’il avait fait un « très bon travail » à la tête de l’entreprise, et s’est plutôt interrogé sur la question de savoir si le conseil d’administration avait exercé un contrôle suffisant sur ces opérations.

« Le bilan des acquisitions n’est pas très bon », a déclaré M. Samra, affirmant que ces opérations avaient détruit de la valeur.

M. Samra a également exhorté le conseil d’administration à revoir en profondeur la structure de rémunération de Novartis, estimant qu’elle repose trop fortement sur des indicateurs de performance ajustés qui excluent les dépréciations, au lieu de refléter les « résultats économiques réels ».