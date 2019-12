Un accord sino-américain de « phase 1 » pour Noël mais sans euphorie

Semaine du 9 au 15 Décembre 2019

Les investisseurs sont restés prudents tout au long de la semaine en raison des élections législatives britanniques du 12 décembre et de l'échéance du 15 décembre pour l'application de nouveaux droits de douane américains sur les exportations chinoises. Mais, ils auront finalement trouvé deux cadeaux au pied du sapin dans la nuit de jeudi.

Ainsi, en dépit de signaux contradictoires envoyés par Pékin et Washington sur les modalités d'un accord commercial dit de phase 1, les deux parties se sont finalement mises d'accord sur un premier train de mesures qui ont le mérite de faire retomber un peu les tensions des derniers mois. Ce compromis ne devrait toutefois être signé qu'en janvier 2020.

Les Etats-Unis vont réduire certains droits de douane de 15% à 7.5% et surtout annuler ceux qui devaient entrer en vigueur à la fin de la semaine sur pratiquement 160 milliards de biens chinois (dont 115 milliards d'iPhones, d'ordinateurs portables et autres matériels électroniques). En échange, la Chine va acheter pour 200 milliards de dollars de produits et services américains dans les deux ans. Elle s'est aussi engagée à réprimer la violation de brevets et interdire le transfert forcé de technologie des entreprises américaines, et a suspendu les droits de douane additionnels sur certains produits américains qui devaient être mis en œuvre le 15 décembre.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson a remporté une majorité absolue à la Chambre des Communes après trois ans atermoiements. Cette nette victoire des conservateurs ouvre la voie à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, dont la date butoir a été fixée au 31 janvier prochain.

Cependant, l'horizon n'est pas aussi dégagé qu'il y paraît. Tout d'abord, cet incontestable succès électoral n'est que la première étape d'un très long processus. Le parlement européen doit déjà ratifier ce projet d'accord. Ensuite, la Grande Bretagne doit négocier les modalités de sa future relation avec l'Europe d'ici décembre 2020. Un délai extrêmement court que d'aucuns jugent insuffisant.

Par ailleurs, cette soirée d'élections a également consacré le large succès du Parti National Écossais qui dispose maintenant de 48 des 59 sièges attribués à l'Ecosse (contre 35 auparavant). La première ministre, Nicola Sturgeon, en a profité pour rappeler que Boris Johnson n'avait pas de mandat pour sortir l'Ecosse de l'Union Européenne et que le triomphe électoral du SNP renforçait sa position en faveur d'un nouveau référendum sur la dissolution du Royaume-Uni. Une épine dans le pied du parti conservateur !

Pour l'heure, si tous les risques encourus n'ont pas été éliminés, les marchés financiers ont quand même accueilli avec soulagement ces nouvelles, mais sans euphorie. Le S&P500 a gagné +0.73% sur la semaine. Le Dow Jones Industrials a pris +0.43% et le Nasdaq Composite a progressé de +0.91%. En Europe, le FTSE100 et le MSCI EMU prennent +1.57% and +0.80% respectivement. La meilleure performance hebdomadaire vient des pays émergents (MSCI EM : 3.62%), devant le Japon (Nikkei : +2.86%) et la Chine (Shanghai Composite : 1.91%).

La plupart des secteurs S&P clôturent la semaine dans le vert, les valeurs technologiques caracolant en tête (+1.96%), suivies des biens de consommation discrétionnaire (+1.07%) et des financières (+1%). L'immobilier a en revanche particulièrement souffert en abandonnant -2.56%.

Du côté des taux, la Réserve Fédérale n'a pas bougé, comme prévu, lors de sa réunion de mercredi. Le rendement du 10 ans américain glisse de 1.84% à 1.82%, alors qu'il avait bondi à près de 1.9% jeudi. En fait, tous les segments obligataires montent sur la semaine (obligations d'entreprises de notation IG : +0.29% en Europe et +0.74% aux Etats-Unis, haut rendement : +0.47% en Europe et +0.73% aux Etats-Unis, dette émergente en devises locales : +1.08%).

Parmi les actifs de réserve, il est à noter que l'or progresse également malgré l'accord commercial sino-américain ($1,475.60 l'once, +1.13% WTD). Enfin, le pétrole poursuit son rally de la semaine dernière passant le cap des $60 le baril (WTI futures : +1.47%).

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2019-12-13/global

Un accord sino-américain de « phase 1 » pour Noël mais sans euphorie

Un accord sino-américain de « phase 1 » pour Noël mais sans euphorie

Un accord sino-américain de « phase 1 » pour Noël mais sans euphorie