Un accord serait proche dans le sauvetage d'EUROPCAR

(AOF) - L'État organiserait le sauvetage d'Europcar Mobility Group et un accord serait proche entre les banques et Eurazeo, le principal actionnaire du loueur de véhicules, selon les informations du Monde. Comme les autres entreprises de transport, Europcar a été fortement touchée par la crise du Covid-19 et les mesures de confinement mis en place par de nombreux Etats. Vers 9h40, le titre Europcar bondit de plus de 10% à 1,7090 euro sur la place de Paris. Néanmoins, la valeur chute toujours de plus de 62 % depuis le 1er janvier.

