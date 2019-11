Un accord entre TF1 et BeIN Sports pour les Euros de handball

(AOF) - Le groupe TF1 a acquis auprès de BeIN Sports les droits de diffusion de matchs des Championnats d'Europe de handball masculin et féminin sur la période 2020 à 2024 (3 compétitions masculines et 3 compétitions féminines).

Le groupe TF1 sera le diffuseur exclusif en clair, sur chacune des compétitions, de 3 matchs de l'Equipe de France durant les phases de poule (Phase préliminaire et Tour principal) ainsi que la 1/2 finale et la finale en cas de participation de l'Equipe de France. Tous ces matchs seront co-diffusés par beIN Sports.

BeIN Sports avait acquis auprès d'Infront Sports, l'agence mandatée par l'EHF, les droits de l'intégralité des Championnats d'Europe EHF de handball masculin et féminin sur la période 2020 à 2024.

Le Championnat d'Europe de Handball masculin 2020 se déroulera du 10 au 26 Janvier en Suède, Norvège et Autriche, l'Equipe de France y affrontera la Norvège, le Portugal et la Bosnie-Herzégovine en Phase Préliminaire. Le Championnat d'Europe de Handball féminin 2020 aura lieu en Norvège et au Danemark du 3 au 20 Décembre 2020.