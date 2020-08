Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un accord d'investissement UE-Chine possible d'ici fin 2020-diplomate chinois Reuters • 30/08/2020 à 11:31









PARIS, 30 août (Reuters) - Un haut représentant de la diplomatie chinoise a estimé dimanche qu'il était possible qu'un accord d'investissement soit conclu d'ici la fin de l'année entre l'Union européenne et la Chine. "Je pense à l'accord d'investissement. Nous avons la possibilité de le conclure avant la fin de l'année", a déclaré Wang Yi à l'Institut français des relations internationales (Ifri) à Paris. "C'est plus que jamais important de faire un pas", a ajouté le diplomate dont les propos ont été traduits par un interprète. (John Irish, avec Gwénaëlle Barzic et Maya Nikolaeva)

