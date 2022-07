Un accord-cadre entre l'Union européenne, l'Egypte et Israël sur le gaz naturel

(AOF) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut coûte que coûte réduire la dépendance de l'Europe à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. La signature d'un protocole d'accord est annoncée demain dans la capitale égyptienne du Caire entre l'Union européenne, l'Egypte et Israël afin de transférer du gaz israélien vers l'Egypte, seul pays capable d'exporter le gaz pour le moment car il détient les seules usines de liquéfaction de gaz de Méditerranée orientale.

