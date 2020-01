Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un 5e cas de coronavirus diagnostiqué en France-Buzyn Reuters • 29/01/2020 à 20:53









(actualisé avec précisions, déclarations) PARIS, 29 janvier (Reuters) - Un cinquième cas de coronavirus 2019-nCoV a été diagnostiqué en France, a annoncé mercredi la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, précisant qu'il s'agissait de la fille d'un touriste chinois déjà hospitalisé à Paris et qui est traité dans un service de réanimation. Un autre patient est actuellement en réanimation, a dit la ministre, expliquant qu'il s'agissait d'un des membres du couple hospitalisé à Paris qui avait été diagnostiqué vendredi dernier et dont l'état s'est aggravé. Agnès Buzyn a par ailleurs précisé qu'un premier avion A340 Esterel militaire de rapatriement partirait ce mercredi soir en direction de Wuhan avec une équipe médicale de 20 personnes. Il ramènera en France environ 200 individus ne présentant aucun symptôme du coronavirus qui seront toutefois mis en confinement pendant 14 jours, "dans un lieu d'accueil convivial, agréable pour les familles". Un second vol, un A380, partira jeudi ou vendredi, a-t-elle ajouté. "Il devrait ramener potentiellement d'autres Français, (...) mais également des ressortissants étrangers, notamment européens (...)." "Enfin si sur place des personnes ont des symptômes ou sont malades, elles seront accompagnées par l'équipe médicale que nous envoyons et elle seront rapatriées par des vols sanitaires spécifiques afin d'être hospitalisées en France." (Nicolas Delame, édité par Jean-Philippe Lefief)

