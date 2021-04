Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : vers un cru 2021 exceptionnel, le titre flambe Cercle Finance • 22/04/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Umicore flambe de plus de 7% jeudi à la Bourse de Bruxelles après avoir déclaré anticiper une performance 'exceptionnelle' au titre de l'exercice 2021. Le groupe belge explique avoir pris un 'excellent départ' cette année grâce à la flambée des prix des métaux précieux, en particulier du rhodium et, dans une moindre mesure, du palladium. Il évoque par ailleurs une 'forte demande' dans tous les secteurs d'activité. Conséquence, Umicore dit s'attendre à ce que son résultat opérationnel (EBIT) ajusté pour 2021 avoisine un milliard d'euros, une perspective bien supérieure au consensus actuel du marché.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles +6.95%