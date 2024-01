Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Umicore: une plateforme d'IA créée avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - Umicore a annoncé jeudi la conclusion d'un accord avec Microsoft destiné à mettre en place une plateforme d'IA visant à accélérer le développement de ses technologies de matériaux pour batteries.



Dans un communiqué, le groupe belge explique que l'objectif du projet est de faciliter ses recherches dans le domaines des batteries pour véhicules électriques, qu'il considère comme un levier de croissance 'clé'.



Concrètement, la plateforme d'IA tirera parti du modèle Azure OpenAI Service conçu par Microsoft, qui sera enrichi d'une multitude de modèles scientifiques spécifiques et inédits.



Exploitée dans un environnement propriétaire, elle bénéficiera d'une sécurisation totale de la propriété intellectuelle, souligne Umicore.



L'entreprise dit vouloir créer un environnement d'IA 'sur mesure' qui analysera, synthétisera et rassemblera des décennies de données vastes et complexes issues de sa recherche et du développement.



La société, qui a commencé à étudier les matériaux pour batteries au milieu des années 1990, prévoit de combiner ses données avec des données historiques externes et des informations sur les dernières technologies provenant de diverses sources, y compris des modèles de simulation, des expériences ou des images.



L'accord a été dévoilé à l'occasion de la tenue du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, dont l'un des thèmes majeurs était 'l'intelligence artificielle comme moteur de l'économie et de la société'.





Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles +0.53%