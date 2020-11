Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : une performance 'solide' attendue en 2020 Cercle Finance • 03/11/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le producteur belge de métaux Umicore a déclaré lundi soir qu'il s'attendait à des performances 'solides' au titre de 2020 malgré un contexte de marché qualifié de 'difficile'. Le groupe dit anticiper pour l'exercice en cours un résultat opérationnel ajusté (EBIT) compris entre 465 et 490 millions d'euros, avec des performances inférieures aux niveaux de 2019 pour ce qui concerne ses activités de catalyseurs et de traitement des surfaces. Sa branche de recyclage devrait malgré tout afficher cette année un résultat d'exploitation ajusté (Ebit) supérieur à celui de l'an dernier, a-t-il fait remarquer. Umicore ajoute par ailleurs que le troisième trimestre a été marqué par un redressement plus net que prévu du marché automobile, une bonne surprise qui a permis à sa division de catalyseurs d'enregistrer des performances supérieures au reste de l'industrie. Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement mardi à la Bourse de Bruxelles, où le titre affichait des gains de l'ordre de 1,5% en fin de matinée.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles +1.54%