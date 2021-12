Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : une coentreprise dans les batteries avec Volkswagen information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Umicore et Volkswagen ont annoncé mercredi la création d'une coentreprise devant permettre au géant automobile allemand de s'approvisionner en cellules de batteries pour véhicules électriques. Le projet vise à développer des capacités de production dans les précurseurs et matériaux cathodiques pour batterie en vue d'alimenter la production européenne du constructeur. Ce partenariat, le premier de ce type sur le marché automobile européen, vise une production annuelle initiale de 20 GWh pour l'usine de Salzgitter, en Allemagne, à horizon 2025. La coentreprise devrait ensuite atteindre une capacité de production annuelle de 160 GWh à la fin de la décennie, soit une capacité suffisante pour alimenter environ 2,2 millions de véhicules entièrement électriques. Dans le même temps, Umicore dit vouloir continuer à développer ses capacités technologiques et de production pour servir d'autres clients et régions. Seul bémol, Umicore précise s'attendre à ce que la croissance des volumes de ses ventes de matériaux cathodiques pour 2022 et 2023 soit inférieure aux prévisions antérieures et à la croissance anticipée du marché mondial. Le groupe belge prévient que ces volumes réduits sont susceptibles d'entraîner une croissance des bénéfices de sa branche de matériaux pour batteries rechargeables inférieure aux prévisions de 2022 et 2023. Conséquence, le titre décrochait de plus de 5% mercredi dans les premiers échanges sur Euronext Bruxelles.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles -5.44%