Umicore : soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Umicore grimpe de 3,5% à Bruxelles, soutenu par un relèvement de conseil chez Bank of America Global Research à 'achat', compte tenu du potentiel de hausse de 30% par rapport à son objectif de cours relevé de 37 à 55 euros. Il met en avant les plans de soutien récents au secteur automobile en Chine, en France et en Allemagne, qui 'encouragent de façon structurelle l'adoption des véhicules électriques', ce dont Umicore est selon lui un 'bénéficiaire clé' avec plus de 35% des profits exposés.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles +2.78%